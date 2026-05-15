Gli italiani leggono (e molto), ma non riescono a finire un libro. Ecco perché

Secondo Amazon Kindle il 97% degli italiani legge ogni settimana, ma distrazioni e interruzioni stanno cambiando il rapporto con i libri.

Gli italiani leggono. Molto più di quanto il racconto abituale sulla presunta morte dei libri lasci immaginare. Secondo una ricerca commissionata da Amazon Kindle e condotta da OnePoll su 2.000 adulti in Italia tra febbraio e marzo 2026, il 97% degli italiani legge almeno una volta a settimana e il 53% lo fa ogni giorno. Numeri che raccontano un legame ancora fortissimo con la lettura, ma anche una trasformazione silenziosa: non è il desiderio di leggere a essere entrato in crisi, è la capacità di farlo senza interruzioni.

In un tempo scandito da notifiche, stanchezza, frammentazione mentale e giornate che sembrano non concedere mai davvero una pausa piena, la lettura resiste, ma cambia forma. Diventa più breve, più intermittente, più esposta al rischio di perdere il filo. Il libro resta un rifugio, ma sempre più spesso è un rifugio disturbato.

Sei minuti persi a ogni sessione: il costo invisibile delle distrazioni

Il dato più interessante emerso dall’indagine riguarda proprio la qualità del tempo dedicato ai libri. Ogni sessione di lettura comporta in media sei minuti persi a rileggere o rielaborare il testo, soprattutto a causa di distrazioni, interruzioni e affaticamento visivo. Considerando una media di quattro sessioni a settimana, il tempo disperso arriva a circa 22 ore all’anno.

Non si tratta soltanto di minuti sottratti alla lettura. È qualcosa di più sottile: il momento in cui la mente esce dalla pagina, torna indietro, cerca di ricostruire una frase, un passaggio, un’emozione già interrotta. La lettura, che dovrebbe essere immersione, diventa recupero. Il piacere del libro si trasforma in piccolo esercizio di resistenza.

Quasi due terzi dei lettori, il 63%, dichiarano infatti di dover rileggere alcuni passaggi per comprenderli pienamente. Più della metà, il 53%, indica proprio distrazioni e interruzioni come la causa principale della perdita di qualità dell’esperienza di lettura.

Quando leggere diventa uno sforzo

La conseguenza non è soltanto una lettura più lenta. È una lettura più fragile. Tra chi si trova spesso a dover rileggere, uno su cinque afferma che questo allunga significativamente i tempi, mentre un quarto dei lettori dichiara di aver abbandonato libri che stava apprezzando perché proseguire richiedeva troppo sforzo.

È qui che emerge una delle contraddizioni più contemporanee: non si smette di leggere perché i libri non interessano più, ma perché il contesto rende sempre più difficile restare dentro una storia, un saggio, un pensiero lungo. I libri lasciati a metà diventano così una piccola frustrazione privata, una pila fisica o digitale di intenzioni sospese.

L’abbandono non nasce necessariamente dalla noia. A volte nasce dalla fatica. Dalla sensazione che riprendere quel libro, dopo giorni o settimane di interruzione, significhi dover ricominciare mentalmente da capo.

La lettura si spezza in momenti più brevi

Le abitudini stanno quindi cambiando. Alle lunghe sessioni continuative si affiancano sempre più spesso momenti brevi, distribuiti nella giornata. Quasi la metà dei lettori, il 49%, evita di leggere quando è stanca o stressata. Il 40% sceglie momenti dedicati per concentrarsi meglio. Il 18% suddivide la lettura in sessioni più brevi.

È una trasformazione che racconta bene il presente: leggere resta un gesto desiderato, ma deve trovare spazio tra impegni, schermi, notifiche, lavoro, pendolarismo, sonno arretrato e attenzione ridotta. Non è più soltanto una questione di tempo disponibile. È una questione di energia mentale.

Per questo cresce l’interesse verso strumenti capaci di adattare l’esperienza di lettura ai ritmi personali. Già oggi l’11% dei lettori utilizza modalità di visualizzazione personalizzate, segno che la lettura digitale non viene più percepita solo come alternativa al libro cartaceo, ma come ambiente modulabile, capace di accompagnare abitudini diverse.

La Gen Z vuole una lettura più flessibile

Il bisogno di personalizzazione è particolarmente evidente tra i lettori più giovani. Tra la Gen Z, il 59% si dichiara frustrato quando gli strumenti di lettura non si adattano al proprio modo di leggere, mentre il 69% trova difficile mantenere continuità tra distrazioni e impegni quotidiani.

È un dato che ribalta una narrazione troppo semplice sui giovani e i libri. Il problema non è necessariamente il disinteresse. È l’attrito tra il desiderio di leggere e un ecosistema quotidiano progettato per interrompere. La lettura, per restare centrale, deve diventare più accessibile, più elastica, più compatibile con vite che raramente concedono lunghi spazi vuoti.

Quando questo accade, l’impatto è immediato: tra chi utilizza funzionalità di personalizzazione, il 39% percepisce la lettura come meno stancante, il 31% la trova più piacevole e il 13% legge più frequentemente.

Kindle e la promessa di una lettura senza rumore

È in questo scenario che si inserisce Kindle, nato con l’obiettivo di rendere la lettura più semplice da integrare nella vita quotidiana. Il design leggero, la lunga durata della batteria e la possibilità di portare con sé un’intera libreria rispondono proprio a una delle nuove esigenze dei lettori: non dover pianificare in anticipo quando e cosa leggere.

Ma il punto più rilevante, oggi, è forse l’ambiente senza distrazioni. In un mondo in cui ogni dispositivo sembra chiedere attenzione, Kindle propone un’esperienza più concentrata, costruita intorno alla pagina. Testo e illuminazione regolabili aiutano a ridurre l’affaticamento visivo, mentre funzioni come definizione delle parole, evidenziazioni e indicatori di avanzamento accompagnano la lettura e aiutano a mantenere il ritmo.

La questione, dunque, non è soltanto tecnologica. È culturale. La lettura contemporanea ha bisogno di nuovi spazi di continuità. Di strumenti che non aggiungano rumore, ma lo riducano. Di dispositivi che non trasformino il libro nell’ennesima app, ma che provino a restituirgli la sua funzione più preziosa: creare una parentesi.

Gli italiani leggono ancora. Il punto, ora, è riuscire a leggere meglio. Con meno interruzioni, meno fatica, meno sensazione di dover sempre rincorrere il filo perduto. Perché arrivare all’ultima pagina, oggi, non è più soltanto una questione di tempo. È diventato quasi un piccolo atto di resistenza.