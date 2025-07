Forse non sapevi che… sotto Moncalieri si nasconde una grotta delle meraviglie

Nel cuore di Moncalieri, un falegname dell’Ottocento trasformò il suo cortile in una grotta incantata, scavata a mano e piena di giochi d’acqua, statue e passaggi segreti. Una piccola meraviglia dimenticata, riscoperta oggi come simbolo di creatività e ingegno

Per 30 anni il signor Lorenzo Gino, falegname di Moncalieri, scavò la roccia per dare sfogo a una sorgente sotterranea che creava gravi problemi di infiltrazioni al suo laboratorio. Tra il 1855 e il 1885 lavorò quotidianamente per far defluire le acque. Alla fine ricavò una serie di tunnel e grotte interconnesse tra loro ed ebbe l’idea imprenditoriale: costruire una «grotta delle meraviglie» per offrire alla gente la possibilità di vivere un’avventura tra creature fantastiche e giochi d’acqua. Così quel canale sotterraneo a serpentina fu arredato dalle sue mani esperte che realizzarono statue e giochi d’acqua, quasi un parco tematico ante litteram dedicato ad episodi della vita dei membri della famiglia Savoia ed a figure mitologiche, nani e putti, al quale si accedeva tramite una barca di legno. Il successo della grotta fu immediato e Gino completò l’opera con un ristorante con camere con il quale campò fino alla morte nel 1902. Nel 1906 il figlio di Lorenzo, Giovanni, visto il grandissimo successo della grotta di Moncalieri, ne costruì una alle porte di Milano, a Sesto San Giovanni. Da poco servita dalla tranvia Milano-Monza, la cittadina era facilmente raggiungibile per una scampagnata nell’anno della grande Esposizione Internazionale al Parco Sempione che attirò un gran numero di visitatori. Anche a Sesto San Giovanni il successo fu notevole. I giornali scrissero delle meraviglie della grotta, il cui ingresso avveniva attraversando un laghetto artificiale che proseguiva all’interno dove statue e giochi d’acqua deliziavano i clienti che potevano usufruire di un ristorante a «prezzi modici» ed un grande solarium ricavato su un terrapieno. Investita dall’urbanizzazione post bellica della città industriale di Sesto, la grotta fu smantellata negli anni Cinquanta. Oggi al suo posto c’è un hotel. A Moncalieri invece, la prima grotta Gino del 1885 esiste ancora ed è sede di un ristorante.