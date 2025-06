D’Autore, la rassegna che fa dialogare l’Italia nei suoi luoghi più belli

Due giorni immersi nella bellezza iconica dei Giardini di Augusto, sull’isola di Capri, dove la cultura ha preso voce tra il mare e le rocce. È iniziato così, il 13 e 14 giugno, il nuovo viaggio di D’Autore, la rassegna nata 15 anni fa a Ponza e oggi diventata un vero progetto culturale nazionale. Un format che non si limita a mettere in scena eventi, ma costruisce reti, visioni, contenuti ad alto impatto strategico.

L’appuntamento caprese – ideato da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi e organizzato da Vis Factor, società di posizionamento fondata da Fontana e Tiberio Brunetti – ha raccolto figure centrali del mondo istituzionale, imprenditoriale, culturale e religioso. Il tema? Mutazioni. Una parola chiave per comprendere la fase di transizione in cui si trova l’Italia: tra ambiente, leadership, media e territori.

Capri, prima tappa di un viaggio tra luoghi simbolici e contenuti forti

A salire sul palco, nomi di primo piano della politica e dell’informazione. Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro della Difesa Guido Crosetto (in collegamento), il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, l’AD di Enav Pasqualino Monti, il manager di Terna Alessandro Trebbi e quello di Enel Edoardo De Luca. Accanto a loro, voci del giornalismo come Myrta Merlino, Marzia Roncacci, Roberto Napoletano, Sabrina Scampini, Antonio Preziosi e Francesco Piccinini.

Ma a rendere D’Autore un unicum nel panorama italiano è l’apertura al confronto trasversale: dal contributo della Chiesa con Padre Kolawole Chabi, a quello della sanità con Matteo Bassetti, fino al dibattito sul linguaggio della leadership democratica con Roberto Fico e Piero De Luca.

Capri, spiega Valentina Fontana, “con la sua bellezza fragile e potente è un simbolo di equilibrio difficile tra pressione e accoglienza, limite e apertura. Perfetta per parlare di mutazioni e transizioni”.

Prossima fermata: Ponza. Il pensiero continua a viaggiare

Il format proseguirà il suo tour italiano con la tappa di Ponza prevista per il 18 e 19 luglio, per poi attraversare altri luoghi simbolici del Paese fino a dicembre. Il tema delle mutazioni rimarrà il filo conduttore, ma declinato di volta in volta in relazione al territorio, al contesto sociale e alle urgenze di ciascuna comunità.

L’idea è semplice ma potente: riportare il pensiero strategico in contatto con i territori, “perché – come afferma Fontana – i luoghi hanno un potere trasformativo, se usati per accogliere contenuti forti”.

E forse è proprio da lì, da un’isola o da una terrazza affacciata sul mare, che può ripartire una riflessione più profonda sul destino dell’Italia. Un dialogo aperto, inclusivo e necessario, che attraversa la bellezza per costruire senso.