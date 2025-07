Cinque romanzi rosa imperdibili da leggere quest’estate

La selezione dei migliori romanzi rosa per un’estate all’insegna dell’amore, delle emozioni e del relax. Perfetti da leggere a casa, in viaggio o sotto l’ombrellone.

Negli ultimi anni il mercato dei romanzi rosa in Italia ha conosciuto una crescita straordinaria, diventando uno dei generi editoriali più dinamici e seguiti. Dal 2019 al 2023 il suo fatturato è più che raddoppiato, passando da 22,2 milioni di euro a 48,9 milioni, con un aumento del 120,5%. Nel 2024 le copie vendute hanno raggiunto circa 5 milioni, con un fatturato superiore a 56 milioni di euro e un ulteriore incremento del 9,6%. Nei primi mesi del 2025 il trend continua positivo, con il romance italiano in crescita del 16,7%, mentre il mercato dei titoli stranieri registra un più 22,1%.

Gran parte di questo successo si deve all’influenza delle community online, e in particolare a BookTok, dove i consigli di lettura virali hanno trasformato il romance in un fenomeno di costume e intrattenimento, capace di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.

The Love Hypothesis: Il teorema dell’amore, Ali Hazelwood

Olive Smith, dottoranda in Biologia, crede nella scienza ma non nell’amore. Per convincere l’amica Anh che Jeremy, il ragazzo che piace a lei, è solo un ricordo, Olive finge di avere un fidanzato baciando il primo che incontra: Adam Carlsen, giovane professore noto per il suo carattere severo. Con sua sorpresa, Adam accetta di aiutarla, rivelandosi più gentile del previsto. Tra finzione e sentimenti veri, Olive scoprirà che l’amore non segue alcuna legge scientifica.

Sta inoltre prendendo forma l’adattamento cinematografico del romanzo, con Lili Reinhart (Riverdale) produttrice e protagonista.

Rose in chains. Come una rosa senza spine, Julie Soto

Briony Rosewood, principessa di Evermore, vede il suo regno conquistato e il suo popolo ridotto in schiavitù. Privata della magia e della libertà, viene venduta all’asta e acquistata da Toven Hearst, erede di una famiglia temuta per la sua crudeltà. In questo nuovo mondo oscuro, Briony scopre però che la speranza e un volto amico possono emergere anche nei luoghi più inaspettati.

Wild Love. Desiderio selvaggio, Elsie Silver

Ford Grant, miliardario secondo Forbes, cerca pace aprendo uno studio di registrazione a Rose Hill, ma la sua vita cambia quando scopre di avere una figlia dodicenne. Nel frattempo, torna in città Rosie Belmont, la sorella del suo migliore amico, che porta caos e passione nella sua vita. Tra scontri e desideri, Ford dovrà scegliere se resistere o cedere all’attrazione.

Phantasma, Kaylie Smith

Quando sua sorella scompare, Ophelia deve entrare in Phantasma, una gara mortale in una villa infestata, per vincere un desiderio capace di salvarla. Affrontando pericolose sfide e rivali spietati, accetta l’aiuto di Blackwell, un misterioso e affascinante alleato che le chiede in cambio dieci anni della sua vita. Tra prove letali e un’attrazione oscura, Ophelia rischia di perdere molto più della competizione: il suo cuore.

L’amante perduta di Shakespeare, Felicia Kingsley

Nick Montecristo ha 26 anni e ha già vissuto nove vite. Fuggito dal carcere grazie a un mentore astuto, si reinventa come ladro di opere d’arte su commissione, grazie a ingegno, cultura e fascino. Il suo primo incarico è recuperare una rara copia del First Folio di Shakespeare, rubata anni prima a un barone ora defunto. A Lago di Como, Nick scopre però che Angelica, giovane e determinata erede, è pronta a tutto per difendere la sua parte di eredità. Tra misteri e colpi di scena, il ladro gentiluomo rischia di distrarsi per colpa della sua affascinante rivale.