Tom Cruise, il commosso ricordo di Val Kilmer: “Ti auguro il meglio nel tuo prossimo viaggio”

Tom Cruise ha scelto il silenzio nelle ore immediatamente successive alla notizia della scomparsa di Val Kilmer, ma non ha mancato di rendere omaggio al collega nel suo primo evento pubblico. L’attore e produttore è intervenuto al CinemaCon di Las Vegas per presentare Mission: Impossible – The Final Reckoning, in uscita il prossimo 23 maggio, e ha voluto dedicare un momento speciale al ricordo dell’amico scomparso.

Sul palco del Caesars Palace, davanti a una platea gremita, Cruise ha chiesto al pubblico un momento di raccoglimento:

«Vorrei rendere omaggio a un mio caro amico, Val Kilmer», ha dichiarato, come riportato da Variety. «Non riesco a esprimere quanto io abbia ammirato il suo talento, e quanto mi sia sentito onorato quando si unì a Top Gun, e ancora di più quando tornò in Top Gun: Maverick».

Poi, con emozione, ha aggiunto: «Amava profondamente il cinema, e ha dato tanto a tutti noi. Pensate a tutti i momenti straordinari che ci ha regalato». Infine, un saluto personale: «Ti auguro il meglio nel tuo prossimo viaggio».

Cruise e Kilmer si conobbero sul set del leggendario Top Gun del 1986, dove interpretarono rispettivamente Maverick e Iceman. Nel 2022 hanno ripreso i loro ruoli nel sequel Top Gun: Maverick, regalando ai fan un momento di grande commozione.

In un’intervista rilasciata nello stesso anno durante il Jimmy Kimmel Live, Cruise aveva parlato con entusiasmo del ritorno di Kilmer: «È stato davvero toccante. Conosco Val da decenni. Rivederlo nei panni di Iceman è stato incredibile. È un attore di enorme talento, ed è tornato immediatamente a essere quel personaggio».

L’omaggio di Cruise arriva il giorno dopo quello condiviso sui social da Michelle Pfeiffer. L’attrice, 66 anni, ha pubblicato una foto in bianco e nero che la ritrae con Kilmer sul set dello speciale One Too Many, andato in onda nel 1985 su ABC e incentrato sui rischi del consumo di alcol tra adolescenti. «Riposa in pace, Val», ha scritto.

Pfeiffer e Kilmer si conobbero proprio durante le riprese di quello speciale, dando inizio a un’amicizia profonda che durò per decenni. Nella sua autobiografia I’m Your Huckleberry (2020), Kilmer aveva raccontato il forte legame con Michelle: «Il dolore segreto che condividevamo ha creato un’intimità unica tra noi». L’attore rivelò di aver trovato in lei una confidente per le difficoltà con i propri genitori, mentre Pfeiffer si aprì con lui sulle tensioni nel suo matrimonio con Peter Horton.

Val Kilmer si è spento martedì 1° aprile all’età di 65 anni per complicazioni dovute a una polmonite. Nel 2014 gli era stato diagnosticato un tumore alla gola, da cui era successivamente guarito, ma gli interventi e i trattamenti avevano compromesso in modo significativo la sua capacità di parlare.

Numerosi colleghi e amici hanno voluto ricordarlo pubblicamente nelle ore successive alla sua scomparsa: da Francis Ford Coppola a Josh Brolin, tanti hanno celebrato il suo talento e le sue interpretazioni memorabili in film iconici come Batman Forever, The Doors e naturalmente Top Gun.