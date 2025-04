È morto Val Kilmer, i suoi film più famosi

Val Kilmer, attore americano noto per aver dato il volto a Jim Morrison e Batman, nonché per il suo ruolo accanto a Tom Cruise in “Top Gun”, si è spento a Los Angeles all’età di 65 anni a causa di una polmonite. La triste notizia è stata diffusa dalla figlia, Mercedes Kilmer. Nel 2014 gli era stato diagnosticato un tumore alla gola, poi trattato con successo.

Nato il 31 dicembre 1959 a Los Angeles, Kilmer proveniva da una famiglia dalle radici scozzesi, irlandesi, svedesi e tedesche. La sua infanzia fu segnata dal divorzio dei genitori quando aveva appena otto anni: mentre la madre si trasferì in Arizona, lui crebbe nella San Fernando Valley con il padre e i fratelli. Un altro evento tragico scosse la sua giovinezza: nel 1977, il fratello minore Wesley morì annegato in piscina a soli 15 anni. Il padre, invece, si spense nel 1993.

Durante gli anni di studio alla prestigiosa Juilliard School, Kilmer attirò l’attenzione del regista Francis Ford Coppola, che gli offrì un ruolo in “I ragazzi della 56ª strada” (1983). Tuttavia, l’attore rifiutò per dedicarsi al teatro. Quello stesso anno debuttò a Broadway nella pièce “The Slab Boys”, affiancato da Kevin Bacon e Sean Penn. L’esordio sul grande schermo avvenne nel 1984 con la commedia “Top Secret!”, in cui interpretava una rockstar americana inconsapevolmente coinvolta in un complotto nell’ex Germania dell’Est. Oltre a recitare, Kilmer si cimentò anche nel canto, incidendo diversi brani poi raccolti in un album intitolato come il suo personaggio, Nick Rivers.

Nel 1985 ottenne il ruolo principale nella commedia “Scuola di geni”. Dopo aver declinato le offerte per recitare in “Dune” e “Blue Velvet”, conquistò la fama mondiale con “Top Gun” di Tony Scott, dove vestiva i panni dell’iconico “Iceman”. Il film, con Tom Cruise, incassò 344 milioni di dollari, consacrandolo tra le stelle di Hollywood. Memorabile fu anche la sua interpretazione di Jim Morrison in “The Doors” (1991) di Oliver Stone: per prepararsi al ruolo, Kilmer visse per quasi un anno immedesimandosi completamente nella leggenda del rock, frequentando i suoi locali preferiti sulla Sunset Strip.

Negli anni ’90 prese parte a numerosi film di successo, tra cui “Cuore di tuono”, “Una bionda tutta d’oro” e “Una vita al massimo” di Tony Scott, scritto da Quentin Tarantino, dove interpretava Elvis Presley. Nel 1993 fu Doc Holliday nel western “Tombstone”, al fianco di Kurt Russell, mentre nel 1995 condivise la scena con Al Pacino e Robert De Niro nel thriller “Heat – La sfida”.

Nel 2003 interpretò il re del porno John Holmes nel thriller “Wonderland”, accanto a Kate Bosworth. Tre anni dopo, nel 2006, collaborò nuovamente con Tony Scott in “Déjà vu – Corsa contro il tempo”. Nel 2018 venne confermata la sua partecipazione a “Top Gun: Maverick” di Joseph Kosinski, riprendendo il ruolo di Tom “Iceman” Kazansky.

Sul set del fantasy “Willow” (1988) conobbe l’attrice Joanne Whalley, che sposò nel marzo dello stesso anno. Dalla loro unione nacquero due figli, Mercedes (1991) e Jack (1995). La coppia si separò nel 1996.

Ecco i ruoli più famosi interpretati da Val Kilmer.