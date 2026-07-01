Minions & Monsters: una caotica avventura gialla nella Hollywood anni ’20

Straripanti di allegria ed energia caotica, i Minions tornano con una nuova avventura in solitaria, la terza come spin off della serie di film d’animazione di Cattivissimo me. Dal 1° luglio nelle sale italiane con Universal Pictures International Italy, Minions & Monsters è una nuova baraonda giallissima con le creaturine della Illumination alle prese con il mondo del cinema, in prima linea. Da attori e registi.

Anche se i Minions funzionano meglio in piccole dosi, al seguito del loro capo Gru, c’è una certezza: pure questo nuovo cartoon sarà un tripudio al botteghino. Quello di Cattivissimo me è infatti il franchise di film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi. Il merito? Anche e soprattutto dei buffissimi e scombinati Minions, tra i personaggi d’animazione più riconoscibili degli ultimi tempi a livello globale.

Minions & Monsters: la trama

Pierre Coffin, che era già dietro a tutti i sei precedenti film della serie, firma la regia insieme a Patrick Delage. Di Coffin anche la sceneggiatura, co-scritta con Brian Lynch. Il regista, inoltre, presta la voce ai Minions fin dal loro debutto cinematografico nel 2010.

In scia al successo del blockbuster dell’estate 2024 Cattivissimo me 4, con Minions & Monsters ora i buffissimi aiutanti del cattivo Gru sono inquadrati durante l’età d’oro del cinema, negli anni ’20.

Il film racconta come i Minion abbiano conquistato Hollywood, siano diventati star del cinema, abbiano perso tutto, abbiano liberato dei mostri nel mondo e poi si siano riuniti per cercare di salvare il pianeta dal caos che loro stessi avevano creato. Come al solito.

Avranno a che fare anche con un regista ispirato un po’ a Ernst Lubitsch, un po’ a Billy Wilder, che nella versione originale ha la voce di Christoph Waltz mentre in italiano quella di Maccio Capatonda.

Una dichiarazione d’amore al cinema

«Questo è un film molto personale per Pierre», afferma lo storico produttore Chris Meledandri, fondatore e ceo di Illumination. «Ha lavorato minuziosamente su ogni singolo fotogramma, e il suo amore per il cinema si percepisce in tutto il film. Ho sempre visto questa pellicola come una storia sulla scoperta della magia del cinema, raccontata attraverso personaggi che sembrano nati per il cinema muto. I Minions hanno sempre comunicato attraverso l’espressività e la comicità fisica, quindi calarli in quell’epoca ci ha permesso di celebrare la nascita del cinema in un modo che risultasse del tutto naturale per loro».

Da Casablanca a Lo squalo, tanti i riferimenti cinematografici presenti nel film: probabilmente la chicca migliore di questo ennesimo capitolo, il settimo. A chi lo vedrà, la sfida di coglierli tutti.

In questo video in esclusiva un estratto del film Minions & Monsters: i Minions con il regista Max, doppiato da Capatonda e, ovviamente, un carico di… banane!