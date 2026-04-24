La villa di Scarface è in vendita per 237 milioni: dentro la casa cult del film

La villa in cui viveva Frank Lopez in Scarface potrebbe essere vostra, per soli 237 milioni di dollari. Una cifra che non serve a comprare solo una casa sul mare, ma un pezzo di immaginario anni Ottanta fatto di eccessi, ambizione e pessimo gusto elevato a stile.

Nel film di Brian De Palma, la villa è il regno del potere calmo e arrogante di Lopez, il luogo in cui Tony Montana entra da outsider per poi riscrivere le regole del gioco. Non è la casa più famosa del film, ma è quella che stabilisce il tono. Linee moderne, spazi aperti, tutto molto pulito e molto controllato, come se il caos dovesse restare fuori. Naturalmente non succede.

Alcuni dettagli sono rimasti identici, quasi fossero vincolati da un contratto con la memoria collettiva. L’ascensore in vetro, perfetto per osservare senza essere toccati, e la piscina a forma di pianoforte, che sembra un’idea nata dopo una cena ad alto tasso alcolico. Elementi che oggi suonano quasi caricaturali, ma che all’epoca definivano un certo tipo di lusso, quello che non teme di farsi notare, anzi lo pretende.

La cosa più interessante è che la storia della villa, fuori dal set, riesce a essere persino più improbabile. Il terreno faceva parte della “Winter White House” di Richard Nixon, con tanto di piattaforma per elicotteri affacciata sulla baia. Una casa presidenziale stagionale che, con il tempo, ha deciso di cambiare completamente pubblico. Negli anni Ottanta arriva Roberto Striedinger, pilota con frequentazioni discutibili, che costruisce la villa moderna. In seguito verrà condannato per traffico di cocaina legato al cartello di Medellín e la proprietà finirà sequestrata dal governo. A quel punto Scarface sembra quasi un documentario.

Oggi la casa misura circa 13.000 piedi quadrati, poggia su oltre due acri di terreno e ha 862 piedi di affaccio sull’acqua. La vecchia piattaforma per elicotteri è stata convertita in marina, pronta ad accogliere yacht da 60 metri. L’attuale proprietario, John Devaney, l’acquistò nel 2003 per 15 milioni di dollari. All’epoca era già un affare notevole, oggi è diventata una scommessa su quanto qualcuno sia disposto a pagare per dire «questa è la casa di Scarface». Devaney, che ha attraversato senza troppi danni anche la crisi finanziaria, sembra puntare su un principio semplice. Se il mercato del lusso è diventato teatro, tanto vale vendere direttamente il palco.