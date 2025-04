Da Conclave a Habemus Papam, i film che raccontano il Papa, il conclave e i segreti del Vaticano

Dalla scomparsa di Papa Francesco all’attesa del conclave, il cinema torna protagonista con storie di fede, potere e crisi spirituali. Una selezione di film per capire meglio cosa accade dietro le mura del Vaticano

La morte di Papa Francesco ha lasciato un vuoto profondo in milioni di fedeli in tutto il mondo. La notizia ha scosso non solo la comunità cattolica, ma anche l’opinione pubblica internazionale, aprendo interrogativi sul futuro della Chiesa. Intanto, mentre si attende l’elezione del nuovo pontefice, cresce la voglia di capire meglio chi fosse davvero Papa Francesco e cosa accade dietro le porte chiuse del Conclave.

Il boom di streaming dopo la morte del Papa

A poche ore dall’annuncio della morte del Papa, le principali piattaforme di streaming hanno registrato un’impennata nelle visualizzazioni di titoli legati al mondo della Chiesa. In particolare, Conclave e I due Papi stanno dominando le classifiche, spinti da una rinnovata curiosità e dall’attualità degli eventi.

Negli Stati Uniti, secondo i dati forniti da Luminate, Conclave ha registrato un balzo da 1.800.000 a ben 6.900.000 minuti di visualizzazione in sole 24 ore su Prime Video. Uscito da poco, il film di Edward Berger – tratto dal romanzo di Robert Harris – ha ottenuto otto nomination agli Oscar, vincendo la statuetta per la migliore sceneggiatura non originale. La pellicola, dal tono da thriller politico, porta gli spettatori dietro le quinte del Conclave, seguendo il cardinale decano (interpretato da Ralph Fiennes) alle prese con votazioni serrate e segreti che potrebbero cambiare il destino del prossimo pontefice. Nel cast anche Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e Sergio Castellitto. Il film si distingue per il suo approccio progressista, che riflette un dibattito ancora attuale all’interno della Chiesa.

Parallelamente, anche I due Papi (2019), film originale Netflix diretto da Fernando Meirelles, ha visto un’impennata delle visioni: da 290.000 a 1.500.000 minuti tra domenica e lunedì. La pellicola, che ha ricevuto tre nomination agli Oscar (tra cui miglior attore protagonista per Jonathan Pryce nei panni di Bergoglio e miglior non protagonista per Anthony Hopkins nei panni di Ratzinger), racconta l’incontro tra due visioni opposte della Chiesa. Il film si concentra sull’inatteso passaggio di testimone tra Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, offrendo uno sguardo intimo su due uomini chiamati a gestire il cambiamento e le contraddizioni della Chiesa contemporanea.

Ecco una selezione di titoli perfetti per comprendere meglio cosa accade dopo la morte di un pontefice tra il conclave e gli altri impegni nel calendario del Vaticano.

Conclave (2024)

Regia: Edward Berger

Cast: Ralph Fiennes (Cardinale Thomas Lawrence), Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Sergio Castellitto

Durata: 120 minuti

Disponibile su: Prime Video, Apple TV, Mediaset Infinity (a noleggio)

Tratto dal romanzo di Robert Harris, Conclave è un thriller politico che si svolge interamente all’interno delle mura vaticane. Dopo la morte del Papa, i cardinali si riuniscono per eleggere il nuovo pontefice. Il Cardinale Thomas Lawrence, interpretato da Ralph Fiennes, si trova al centro di intrighi e segreti che minacciano di sconvolgere l’intero processo elettivo. Il film offre uno sguardo realistico sulle procedure del conclave, pur introducendo elementi di finzione per aumentare la tensione narrativa.

I due Papi (2019)

Regia: Fernando Meirelles

Cast: Anthony Hopkins (Papa Benedetto XVI), Jonathan Pryce (Cardinale Jorge Mario Bergoglio)

Durata: 125 minuti

Disponibile su: Netflix

Questo film originale Netflix esplora il rapporto tra due figure centrali della Chiesa cattolica: Papa Benedetto XVI e il futuro Papa Francesco. Ambientato nel 2012, il film immagina conversazioni profonde tra i due uomini, evidenziando le loro differenze teologiche e personali. Le interpretazioni magistrali di Hopkins e Pryce offrono uno sguardo umano e toccante su due leader spirituali in un momento cruciale della storia della Chiesa.

Habemus Papam (2011)

Regia: Nanni Moretti

Cast: Michel Piccoli (Cardinale Melville), Nanni Moretti (Psicanalista), Margherita Buy

Durata: 104 minuti

Disponibile su: Now TV, Sky, Prime Video, Apple TV

Il Cardinale Melville viene eletto Papa, ma è sopraffatto dall’ansia e dal dubbio, fuggendo prima di presentarsi al mondo. Uno psicanalista, interpretato dallo stesso Moretti, viene chiamato per aiutare il nuovo Papa a superare la sua crisi. Il film offre una riflessione profonda sulla solitudine e le responsabilità legate al ruolo papale, con un tocco di umorismo e umanità.

The Young Pope (2016)

Regia: Paolo Sorrentino

Cast: Jude Law (Papa Pio XIII), Diane Keaton (Suor Mary), Silvio Orlando (Cardinale Voiello)

Disponibile su: Now TV, Sky

Questa serie televisiva segue la storia di Lenny Belardo, un giovane cardinale americano che diventa Papa Pio XIII. Il suo pontificato è caratterizzato da decisioni controverse e un approccio enigmatico alla fede e alla leadership.

Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente (2015)

Regia: Daniele Luchetti

Cast: Rodrigo de la Serna (Jorge Mario Bergoglio)

Durata: 98 minuti

Disponibile su: Mediaset Infinity

Questo biopic racconta la vita di Jorge Mario Bergoglio, dalla sua giovinezza in Argentina, passando per gli anni difficili sotto la dittatura militare, fino alla sua elezione come Papa Francesco. Il film offre uno sguardo intimo sulla formazione spirituale e personale di uno dei leader più influenti della Chiesa cattolica.