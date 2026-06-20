Concerti, libri e tecnologia: Palermo al centro dell’intrattenimento estivo

Prime Day Festival è parte di «Amazon Destinazione Sud», un insieme di iniziative pensate per le regioni del Sud Italia con l’obiettivo di creare nuove opportunità per clienti, imprese e comunità locali

Oggi, nella suggestiva cornice del Foro Italico di Palermo, presso il Nauto, Amazon dà il via a Prime Day Festival, tre giorni di intrattenimento e attività aperte al pubblico, fino a domenica 21 giugno. Il festival anticipa la dodicesima edizione di Prime Day, l’evento annuale di offerte di Amazon in esclusiva per i clienti Prime, che torna dal 23 al 26 giugno.

Quest’anno, Prime Day Festival trasforma il celebre locale Nauto di Palermo in un villaggio Prime aperto ogni giorno dalle 17:30 alle 23:30, ad accesso libero e gratuito, dove i visitatori potranno esplorare diverse aree tematiche: uno spazio dedicato alle offerte Prime Day e ai benefici Prime; un’area che celebra il Made in Italy, dove scoprire le eccellenze del territorio realizzate dalle piccole e medie imprese siciliane che rendono disponibili i propri prodotti su Amazon.it; una zona dedicata ai prodotti per tutti i giorni, ideali per le esigenze quotidiane di tutta la famiglia; lo spazio Amazon Haul, dove scoprire migliaia di prodotti a prezzi ultra convenienti; l’area Alexa+, per provare la nuova assistente personale basata sull’intelligenza artificiale e i dispositivi Amazon; l’area Prime Match, con giochi da tavolo targati Prime; e, infine, il Prime Photo Booth, per scattare foto ricordo con vista sul mare da condividere sui social con l’hashtag #PrimeDayFestival.

Il programma del Prime Day Festival

Lo spazio si animerà con musica dal vivo, incontri letterari e Dj set: tre serate di programmazione che portano sul palco del Nauto autori di primo piano e un live show d’eccezione. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita fino a esaurimento posti:

• Venerdì 19 giugno, ore 19:00 – Alec Ross presenta il suo ultimo libro The Italian Dream – Riprendersi il futuro (Feltrinelli). Esperto di innovazione, già consigliere di Hillary Clinton per il Dipartimento di Stato americano, Ross condivide la sua visione sul potenziale del nostro Paese e sulle opportunità da cogliere per il futuro.

• Venerdì 19 giugno, ore 20:30 – Antonio Manzini presenta I tramezzini di Rocco Schiavone. Scrittore, attore e autore di uno dei personaggi più amati della narrativa italiana contemporanea, Manzini porta l’ironia tagliente e l’umanità disincantata del vicequestore Rocco Schiavone.

• Sabato 20 giugno, ore 22:00 – Davide Shorty live. Il cantautore, rapper e produttore palermitano dalla forte identità internazionale porterà sul palco un viaggio musicale vibrante e coinvolgente con il suo stile unico che fonde soul, funk, jazz e hip hop.

• Domenica 21 giugno, ore 19:00 – Milena Palminteri presenta Come l’arancio amaro. La scrittrice palermitana racconta storie radicate nella sua terra con una prosa intensa e poetica, intrecciando memoria, identità e il profumo inconfondibile della Sicilia.

Amazon Destinazione Sud

Prime Day Festival è parte di «Amazon Destinazione Sud», un insieme di iniziative pensate per le regioni del Sud Italia. Il progetto comprende: incentivi dedicati alle nuove PMI del Sud, con un credito sulle commissioni di segnalazione fino a 500€ per chi propone i propri prodotti nella vetrina Made in Italy; programmi di formazione digitale su intelligenza artificiale, coding e competenze STEM per imprese, insegnanti e studenti, in collaborazione con partner come ICE, Develhope e Code.org; il contributo allo sviluppo di sette progetti solari in Sicilia, tra cui due parchi agrivoltaici già attivi, in linea con l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO₂ entro il 2040; l’ampliamento del servizio «Paga in Contanti», disponibile in oltre 12.000 punti vendita al Sud; e il rafforzamento della rete di punti di ritiro, anche in collaborazione con partner locali, per un’esperienza di consegna sempre più comoda e sicura. Ulteriori novità dedicate ai clienti e alle comunità del Sud saranno annunciate nel corso dell’anno.

I vantaggi per i servizi Amazon

Prime Day Festival anticipa Prime Day, l’evento annuale di offerte di Amazon in esclusiva per i clienti Prime, che torna per la dodicesima edizione, dal 23 al 26 giugno, con 4 giorni per fare acquisti e risparmiare. I clienti Prime potranno scoprire centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie (tra cui casa, giardino, bellezza e cura della persona, abbigliamento ed elettronica) con offerte su prodotti di grandi marchi come Moulinex, Dyson, Lagostina, Lego e Foppapedretti, oltre a prodotti Made in Italy.

Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi su amazon.it/prime e, se idoneo, iniziare il periodo di uso gratuito per approfittare delle offerte Prime Day e di tutti i vantaggi dell’abbonamento, tra cui spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi in giornata o in un giorno, Prime Video, Amazon Photos, eBook e fumetti inclusi con Prime, Amazon Music Prime, Amazon Luna, il servizio di gaming di Amazon, e molti altri.