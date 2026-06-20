Ronaldinho va in campo a 46 anni per una partita evento col Ravenna

Legare il nome di Ronaldinho a un club di serie C come il Ravenna. Una grande operazione di marketing voluta da Ignazio Cipriani, patron del club romagnolo ma soprattutto rampollo della dinastia veneziana che ha fondato l’Harry’s bar di Venezia e figlio di Eleonora Gardini, la primogenita di Raul che da Ravenna cominciò la scalata all’imprenditoria italiana. Il tutto sotto la regia di Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan di Berlusconi che portò Ronaldinho in Italia nel 2008 e che oggi è vice presidente del Ravenna, e di Lorenzo Tonetti, l’ex proprietario del ristorante Giannino di via Vittor Pisani a Milano (il preferito di tutto l’entourage rossonero). La notizia è rimbalzata ieri sul web: “Ronaldinho ha firmato per il Ravenna”. Ma oggi Ariedo Braida ha specificato i termini dell’accordo: “Ronaldinho farà una partita-evento, ma non giocherà nel Ravenna in serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni. Magari fosse ancora in grado di giocare. Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso: mi lega a lui un rapporto bellissimo dai tempi del Milan, ma non giocherà in C con noi. È sicuramente una grande sorpresa e non posso che fare i complimenti al presidente Ignazio Cipriani per questa notizia. Il talento di Ronaldinho non ha età né confini, è un patrimonio per tutto il mondo. Vederlo tesserato a Ravenna sarà un sogno non solo per i tifosi giallorossi ma per tutti quelli che amano il calcio e hanno sognato vedendolo le sue giocate, sarò contento di poterlo riabbracciare”.

Martedì presentato a MIami

L’ex campione di Brasile, Barcellona e Milan verrà presentato come nuovo giocatore del Ravenna per il prossimo campionato di Serie C con un evento in grande stile a Miami il 23 giugno. “Nuovi colori, stesso sorriso – ha detto ieri il brasiliano -. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna”. Ma il sogno è durato poco, a 46 anni Ronaldinho regalerà solo qualche tocco magico nella partita evento in suo onore. Ma rivedere in campo il Pallone d’oro del 2005 sarà comunque un bel regalo del presidente Cipriani ai tifosi del Ravenna. Ronaldinho ha vinto la Champions League con la maglia del Barcellona nel 2006 ed è stato campione del mondo con il Brasile nel 2002.