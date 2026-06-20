Il lavoro c’è, ma non basta: i giovani laureati ora dicono no agli stipendi troppo bassi

C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui il primo lavoro dopo la laurea sembrava dover essere accettato quasi per riconoscenza. Uno stage pagato poco, un contratto fragile, una mansione lontana dal percorso di studi, purché fosse un ingresso nel mondo adulto, una riga in più sul curriculum, la promessa – spesso vaga – che prima o poi qualcosa sarebbe cambiato. Quel tempo, almeno nella percezione dei giovani laureati italiani, sembra finito. O, più realisticamente, ha iniziato a perdere la sua forza morale.

Il nuovo rapporto AlmaLaurea su laurea e occupazione racconta infatti un Paese in cui i giovani laureati lavorano di più rispetto al passato, ma sono anche molto meno disposti ad accettare qualsiasi condizione pur di lavorare. Il tasso di impiego cresce e supera il 90% a cinque anni dal conseguimento del titolo, un dato che restituisce l’immagine di un’università ancora capace di produrre occupazione. Ma dentro questa buona notizia se ne muove un’altra, forse ancora più interessante sul piano sociale: il lavoro non basta più. Deve essere coerente, dignitoso, pagato in modo adeguato.

Secondo AlmaLaurea, oggi il 66,9% dei laureati rifiuta offerte con una retribuzione netta mensile inferiore ai 1.500 euro per un lavoro a tempo pieno. Nel 2016 questa percentuale era appena del 24,4%. In dieci anni, dunque, non è cambiato soltanto il mercato: è cambiata la soglia psicologica, economica e simbolica sotto la quale una generazione intera non sembra più voler scendere.

Il lavoro c’è, ma non basta più

La fotografia che emerge dal rapporto non è quella, caricaturale e un po’ pigra, dei giovani che non vogliono lavorare. È piuttosto quella di una generazione che ha visto il costo della vita correre più velocemente degli stipendi, che ha investito anni nella formazione, spesso con il sostegno economico delle famiglie, e che oggi chiede che quell’investimento venga riconosciuto anche in busta paga.

Il nodo è tutto qui: il lavoro, da solo, non è più una garanzia di autonomia. Una retribuzione troppo bassa, soprattutto nelle grandi città, non consente di costruire un’indipendenza reale, di pagare un affitto, di progettare una vita adulta senza restare intrappolati in una precarietà continua. E così il rifiuto degli stipendi sotto i 1.500 euro non appare come un capriccio generazionale, ma come la risposta a un mercato che per anni ha chiesto flessibilità, adattamento, disponibilità, senza sempre restituire stabilità e prospettive.

AlmaLaurea collega questo cambio di atteggiamento a una doppia spinta: da una parte la volontà crescente di vedere riconosciuto economicamente il percorso universitario, dall’altra l’erosione del potere d’acquisto prodotta dall’inflazione. In altre parole, i giovani laureati non chiedono soltanto di guadagnare di più. Chiedono che il lavoro torni ad avere un senso concreto nella vita quotidiana.

Il rifiuto dei lavori incoerenti con il percorso di studi

La selettività non riguarda soltanto lo stipendio. Cresce anche il rifiuto verso impieghi non coerenti con il percorso di studi. Oggi il 76,4% dei laureandi dichiara che non accetterebbe un lavoro lontano dalla propria formazione. Dieci anni fa, invece, la disponibilità ad accettare impieghi non coerenti era pari all’87,2%.

Anche qui il dato racconta molto più di una preferenza individuale. Dopo anni in cui ai giovani è stato chiesto di essere duttili, adattabili, pronti a reinventarsi, la nuova generazione di laureati sembra rivendicare il diritto alla coerenza. Non solo un lavoro qualunque, ma un lavoro che abbia un rapporto con ciò che si è studiato, con le competenze acquisite, con l’identità professionale che si è cercato di costruire.

È una trasformazione culturale profonda, perché sposta l’asse del discorso: non più soltanto l’accesso al mercato del lavoro, ma la qualità dell’accesso. Non più soltanto il contratto, ma il contenuto del lavoro. Non più soltanto l’occupazione, ma il riconoscimento.

Gli stipendi dei laureati: quanto si guadagna davvero

Sul fronte delle retribuzioni, il rapporto AlmaLaurea mostra una crescita progressiva con il passare degli anni dal titolo, ma anche un quadro ancora lontano da una piena soddisfazione economica. A un anno dalla laurea, la busta paga netta media supera di poco i 1.490 euro mensili. A cinque anni dal titolo, lo stipendio medio arriva a 1.796 euro per chi ha conseguito una laurea triennale e a 1.903 euro per chi ha una laurea magistrale.

Numeri che spiegano bene perché la soglia dei 1.500 euro sia diventata così centrale nel dibattito. Per molti giovani laureati non rappresenta più un obiettivo ambizioso, ma il punto minimo da cui partire per considerare un’offerta compatibile con la realtà. Soprattutto se si considera il peso dell’inflazione, l’aumento degli affitti, il costo dei trasporti, delle bollette, della vita nelle aree urbane dove spesso si concentra la maggiore domanda di lavoro qualificato.

Il dato medio, però, non deve ingannare. Le differenze restano profonde tra percorsi di laurea, territori e genere. Il Sud continua a essere penalizzato, confermando una frattura storica che pesa sulle possibilità occupazionali e retributive dei giovani. Il titolo universitario aiuta, ma non annulla le disuguaglianze del Paese.

Il gender gap resta una ferita aperta

Nel rapporto AlmaLaurea resta evidente anche il divario tra uomini e donne. A parità di condizioni, gli uomini hanno il 13,7% di probabilità in più di essere occupati rispetto alle donne e percepiscono una retribuzione media superiore di 67 euro.

Il paradosso è che le donne continuano a rappresentare la maggioranza dei laureati: sono il 59,6% del totale. Eppure, questa superiorità numerica non si traduce automaticamente in pari opportunità nel mercato del lavoro. Nelle discipline Stem, cioè matematica, fisica e ingegneria, le donne restano ancora una minoranza, pari al 40,5%, mentre sono molto più presenti nelle aree umanistiche.

Il problema, dunque, non è solo l’accesso all’università, ma ciò che accade dopo. La transizione tra formazione e lavoro continua a premiare percorsi, reti, settori e modelli di carriera che non sempre garantiscono le stesse opportunità. E il divario retributivo, anche quando appare contenuto nei numeri assoluti, resta il segnale di una disparità strutturale ancora non risolta.

L’università resta un investimento, ma chiede risposte dal mercato

Nonostante le difficoltà, il rapporto restituisce anche un dato importante sul rapporto tra giovani e università. L’89,1% degli intervistati si dichiara soddisfatto dell’esperienza accademica e il 72,1% rifarebbe la stessa scelta di corso e ateneo.

L’università, dunque, non viene percepita come un errore. Resta un investimento, un passaggio identitario, un luogo di formazione personale e professionale. Ma proprio perché viene riconosciuta come valore, i giovani chiedono che quel valore non venga disperso al momento dell’ingresso nel mercato del lavoro.

La direttrice di AlmaLaurea, Marina Timoteo, ha spiegato che i dati mostrano come lo sguardo di laureate e laureati sul lavoro sia «attento, selettivo, e ha precise direzioni sul piano valoriale». È una frase che riassume bene il cambio di paradigma. La nuova generazione non valuta più il lavoro soltanto come necessità economica, ma come spazio in cui misurare dignità, coerenza, crescita, riconoscimento.

La generazione del no al lavoro povero

Il punto politico, sociale e culturale è tutto in quel “no”. No agli stipendi troppo bassi. No ai lavori scollegati dal percorso di studi. No all’idea che l’ingresso nel mondo del lavoro debba necessariamente passare attraverso una lunga gavetta sottopagata. No alla retorica del sacrificio infinito, quando il sacrificio non apre prospettive ma produce immobilità.

La generazione che oggi esce dall’università non sembra chiedere privilegi, ma condizioni minime di sostenibilità. Il lavoro resta centrale, ma non può più essere raccontato come un valore astratto, separato dalla retribuzione, dalla qualità della vita, dalla possibilità di costruire un futuro.

Per le aziende, il messaggio è chiarissimo: attrarre giovani laureati non significa più offrire semplicemente un posto. Significa proporre un progetto credibile, una retribuzione adeguata, un percorso coerente, una cultura del lavoro capace di parlare a una generazione che ha imparato a pesare il proprio valore. E che, per la prima volta con questa forza, sembra pronta a dire no.