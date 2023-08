Trump "arrestato" conquista follower sui social

I numeri ci sono e sono anche esondanti, pur al netto della spinta che potrebbe arrivare dai bot, dall'effetto moltiplicatore delle conghi digitali di trasmissione e da un ipotetico supporto della piattaforma.

È stato sufficiente un post, dopo 30 mesi di stop dell'account prima per il ban deciso dal board di Twitter a gennaio 2021 e poi dalla scelta volontaria dello stesso Trump di non popolare più il suo @realdonaldtrump, per riaffermare la centralità dell'ex presidente sulla corsa alle elezioni del prossimo e, al tempo stesso, per comprendere il peso specifico di Elon Musk su questa tornata.Oltre 245 milioni di visualizzazioni, 1,6 milioni di like e 550 mila nuovi follower, questi sono gli insight della foto segnaletica postata dall'account di Donald Trump subito dopo il suo rilascio dal carcere di Atlanta.

Il ruolo di X, e di conseguenza di Elon Musk, di influenzare in profondità il dibattito politico elettorale negli USA è solo all'inizio. C'è da scommettersi che il tycoon di Tesla non ci risparmierà sorprese e colpi di scena clamorosi, pur di sfruttare il capitale polarizzante delle Presidenziali 2024 con l'obiettivo di restituire alla piattaforma un ruolo determinante e recuperare così gli inserzionisti che in questi mesi sono andati via.