Gli italiani pazzi per il Ferragosto, anche sui social

L'Italia è il Paese del sole e del mare, sopratutto a ferragosto. Un appuntamento che niente e nessuno ci può intaccare, la festa nazionale del riposo, dell'ozio e della grigliata. Sono passati cent'anni o giù di lì, era il 1925 per l'esattezza, da quando Libero Bovio e Vincenzo D'Annibale scrissero questi celeberrimi versi. Lo fecero pensando al golfo di Napoli, ma poi con il passare del tempo e degli autori quella canzone è diventata per antonomasia il racconto del Sud e dell'Italia tutta nel mondo. Soprattutto a ferragosto, una parola che coinvolge molto di più della fantomatica sfida all'ok Corral tra Elon Musk e Mark Zuckerberg.

In questi ultimi 10 dieci sono circa 20 mila le menzioni ottenute online dalla parola ferragosto. Un bottino di citazioni che è stato pii capace di generare a sua volta una montagna di interazioni di poco più di 3 milioni.Per un giorno, anzi pensando a quel giorno, gli italiani vogliono lasciare fuori dalle porta e lontano dall'ombrellone tutto il resto. Senza alcuna esclusione. Il sentiment digitale generato dalla keyword ha per il 56% degli utenti un valore positivo, a riprova della volontà di mettere sotto la sabbia tutte le preoccupazioni che inondano la nostra quotidianità, tant'è gli hashtag più ricorrenti in uno con la keyword "ferragosto" sono #food, #travel e Italy.