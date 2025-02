Da giorni il web non parla d’altro: Chiara Ferragni e Fedez sono di nuovo al centro del gossip. Quella dei Ferragnez - che sembrava una favola moderna - si sta trasformando in una vera e propria battaglia mediatica. Un divorzio fatto di accuse reciproche, rivelazioni shock e dettagli sempre più intricati in cui tradimenti e menzogne sembrano essere i veri grandi protagonisti che rendono il quadro generale ai limiti dell’assurdo.

Ma la domanda viene spontanea: i due ex coniugi, un tempo considerati la "royal family" italiana, hanno finora preferito il silenzio per tutelare la loro privacy o per nascondere i propri errori?

A far esplodere il caso è stato Fabrizio Corona, che nel suo podcast Falsissimo ha lanciato una bomba sul matrimonio ormai finito tra i Ferragnez. Secondo l’ex re dei paparazzi, Angelica Montini – giovane dell’alta società milanese e presunta fiamma di Fedez – non sarebbe solo un flirt successivo alla separazione, ma il vero grande amore del rapper da sempre.

Secondo Corona il matrimonio con Chiara non sarebbe mai stato reale: il rapper avrebbe addirittura contattato l’amante pochi minuti prima delle nozze, dichiarando sarebbe bastato un suo segnale per fargli cambiare idea. All’epoca del matrimonio, Fedez e Chiara Ferragni erano già genitori del piccolo Leone.

La relazione tra Fedez e Montini, secondo il racconto di Corona, sarebbe durata tra alti e bassi per sei anni, con scambi quotidiani di messaggi e telefonate. I momenti di maggiore vicinanza tra i due sarebbero coincisi con le crisi più gravi tra Fedez e Ferragni, come il periodo successivo a Sanremo 2023 e lo scandalo del Pandoro-gate. Persino durante il ricovero in ospedale, prima di un delicato intervento, il rapper avrebbe cercato conforto nell’amante.

Una relazione clandestina di lunga data, dunque, che sarebbe terminata solo pochi mesi fa per decisione della stessa Montini. Una rottura che, sempre secondo Corona, avrebbe gettato Fedez in una profonda crisi, tanto da spingerlo persino a tentare il suicidio. In un momento di confusione, il rapper avrebbe poi confessato tutto alla ex moglie.

Di fronte a queste rivelazioni, Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità. Secondo la sua versione, i tradimenti di Fedez non sarebbero stati episodi isolati, ma una costante della loro relazione, iniziata ben prima del matrimonio del 2018.

L'impatto social

Le dichiarazioni hanno scosso il pubblico e provocato un’ondata di indignazione tra i fan, molti dei quali si sentono traditi dall’immagine di coppia perfetta costruita negli anni. Il dibattito è ormai accesissimo e i numeri sui social parlano chiaro.

Dall’indagine di Arcadia, negli ultimi giorni la popolarità di Fedez ha subito un duro colpo sui social media. Le recenti dichiarazioni di Chiara Ferragni riguardo ai presunti tradimenti e alle difficoltà coniugali che hanno segnato il loro matrimonio hanno avuto un impatto significativo sulla reputazione del rapper. Di conseguenza, il suo profilo Instagram – così come le altre piattaforme digitali – ha registrato un drastico calo di follower. Nello specifico, tra il 24 e il 31 gennaio 2025, Fedez ha perso ben 95.000 follower, registrando una flessione del -570%, mentre il sentiment negativo attorno al suo nome è salito al 58%.

Parallelamente, Chiara Ferragni, che dall’inizio 2025 era in una fase di declino sui social, ha improvvisamente invertito la tendenza. In soli tre giorni, il suo account ha riguadagnato ben 106.000 follower (+714%), segnando una ripresa significativa.

(Arcadia)

Ma il recupero non si è limitato solo al numero di seguaci: anche gli altri indicatori dell’attenzione e del gradimento hanno mostrato un netto miglioramento. L’engagement del suo account è aumentato del 115%, mentre le reazioni totali ai suoi contenuti hanno toccato i 2 milioni, segnando un balzo del +109%.

Anche sul fronte delle conversazioni online, Chiara Ferragni sembra aver recuperato il favore del pubblico. Il suo nome è associato a un sentiment positivo del 56%, contro il 42% di Fedez.

(Arcadia)

Tra gli hashtag più utilizzati legati ai due personaggi spiccano #Sanremo2025, #ChiaraFerragni, #Fedez e #Corona, segno che il dibattito attorno a loro è ancora molto acceso.

(Arcadia)

L’analisi dei dati mostra dunque una chiara divergenza nell’andamento della popolarità dei due: mentre Fedez vede la propria reputazione online vacillare, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato il sostegno del pubblico, trasformando una crisi personale in una possibile rinascita.