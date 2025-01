TikTok torna online negli Stati Uniti: prossimi passi e bilanci futuri per creator e imprese

Domenica mattina, alle 4:30 ora italiana (le 22:30 della costa est americana), TikTok ha interrotto l'accesso agli utenti statunitensi, anticipando di un’ora e mezza l’entrata in vigore di una legge federale che ne vieta l’uso. L’applicazione è stata rimossa dagli store digitali di Apple e Google, impedendo nuovi download. Gli utenti che avevano già installato l’app hanno trovato un messaggio di errore che impediva loro di accedere. Curiosamente, il messaggio citava esplicitamente Donald Trump, anche se in alcuni casi compariva una comunicazione più istituzionale, senza riferimenti al presidente entrante, che presterà giuramento oggi alla presenza di molte personalità di spicco della Silicon Valley, tra cui il CEO di TikTok, Shou Zi Chew.

(Ansa)

Alle 13:03 italiane, Trump ha pubblicato un post su Truth Social con un messaggio inequivocabile: «Save TikTok!». Poco dopo, ha condiviso un altro messaggio più dettagliato, in cui proponeva una soluzione: «Gli Stati Uniti potrebbero detenere il 50% in una joint venture. Così facendo, salveremo TikTok, lo manterremo in buone mani e gli consentiremo di crescere. Senza il nostro consenso, TikTok non esiste. Con la nostra approvazione, può valere centinaia di miliardi, forse trilioni».

Nel corso della giornata, la situazione ha iniziato a normalizzarsi: inizialmente il sito è tornato visibile solo per alcuni utenti, e in serata TikTok ha annunciato: «In accordo con i fornitori, stiamo ripristinando il servizio. Ringraziamo il presidente Trump per aver fornito le necessarie rassicurazioni ai provider». Il sistema, quindi, sembra pronto a ripartire.

Donald Trump ha infatti annunciato per oggi un ordine esecutivo che estenderà il tempo prima che il divieto diventi effettivo, consentendo di negoziare un accordo per tutelare la sicurezza nazionale. TikTok ha confermato l’impegno a collaborare con il governo americano per trovare una soluzione a lungo termine.

Oltre a TikTok, altre app dell'azienda cinese ByteDance sono state colpite: CapCut (popolare app di editing video), Lemon8 (social lifestyle simile a Instagram) e Marvel Snap (gioco di carte ambientato nell’universo Marvel), che hanno improvvisamente bloccato l’accesso senza preavviso.

Ma che cosa succederà adesso?

La nuova legge obbliga ByteDance a cedere il controllo di TikTok oppure a cessarne le attività negli Stati Uniti. ByteDance ha scelto la seconda opzione, dichiarando più volte che non venderà TikTok senza mantenere il controllo dell’algoritmo di raccomandazione dei contenuti, considerato il cuore della piattaforma.

Trump ha promesso un’estensione di 90 giorni tramite un ordine presidenziale, ma la sua autorità legale in merito è incerta: il Congresso ha stabilito che una proroga è possibile solo se esistono accordi vincolanti per la vendita dell’app. Al momento, non ci sono accordi ufficiali di questo tipo, anche se negli ultimi giorni sono emerse diverse offerte di acquisto da parte di aziende statunitensi (un'ipotesi porta a Elon Musk).

Ora Trump ha alcune altre mosse tra cui scegliere.

A livello teorico potrebbe chiedere al procuratore generale di non applicare il divieto federale, firmare un ordine esecutivo temporaneo per mantenere TikTok operativo fino a una vendita, oppure fare pressione sul Congresso per rivedere la legge.

Conseguenze dello stop per utenti e creator

Gli utenti americani non possono più accedere a TikTok, né pubblicare nuovi contenuti. Creatori di contenuti e aziende che usavano l’app per promuoversi stanno cercando alternative, come Instagram Reels, YouTube Shorts o la nuova app emergente, che è diventata la più scaricata nel weekend sul Play Store Android anche in Italia.

Se non verrà trovata una soluzione , il mercato dei social media potrebbe subire un'importante riorganizzazione, con un vuoto da colmare (soprattutto) per gli utenti più giovani ma non solo. In India, uno dei paesi che già anni fa hanno introdotto un divieto totale a TikTok, è stato soprattutto Instagram a beneficiare dell'esodo di utenti.

Per i creator americani, l’impatto sarebbe devastante: secondo i legali di TikTok, se l’app diventasse inutilizzabile, “Quasi due milioni di creators negli Stati Uniti subirebbero perdite per circa 300 milioni di dollari di guadagni”.

Impatto economico del divieto

TikTok ha generato circa 12,34 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari negli Stati Uniti nel 2024, secondo un’analisi di eMarketer. In caso di blocco, si stima una perdita tra i 6,17 e gli 8,64 miliardi di dollari, con un impatto devastante a livello globale sulle entrate pubblicitarie del 29% entro il 2025.

Meta pronta a sfruttare la crisi

Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, potrebbe essere il maggiore beneficiario del vuoto lasciato da TikTok. Gli analisti di Morgan Stanley stimano che Meta potrebbe guadagnare tra 2,46 e 3,38 miliardi di dollari in pubblicità, con un aumento degli utili tra il 5% e il 9% entro il 2026.

Il tempo che gli utenti dedicavano a TikTok potrebbe spostarsi su Instagram. Nel 2024, gli utenti statunitensi trascorrevano in media un’ora al giorno su TikTok, sovrapponendosi in gran parte al pubblico di Instagram. Blake Chandlee, presidente delle soluzioni commerciali di TikTok, ha sottolineato che il 69% delle piccole imprese americane considera TikTok essenziale per il proprio successo, mentre il 39% lo ritiene cruciale per la sopravvivenza.