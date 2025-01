TikTok bloccato negli Stati Uniti: Trump potrebbe sospendere il divieto e riaprire le trattative

TikTok non è più accessibile negli Stati Uniti. Almeno per ora. Il divieto, entrato in vigore il 19 gennaio, potrebbe però essere sospeso per 90 giorni grazie a un intervento del presidente Donald Trump, rieletto da poco. L'insediamento ufficiale del tycoon è previsto per il 20 gennaio, e un suo intervento sembra essere un’opzione concreta. "La proroga è certamente un’opzione che prenderemo in considerazione. Dobbiamo valutare tutti gli aspetti. Se deciderò di agire, lo annuncerò lunedì", ha dichiarato Trump, lasciando aperta la porta a un rinvio che la legge consente in presenza di determinate condizioni. Nei mesi scorsi, Trump aveva inizialmente appoggiato il divieto, ma col tempo ha cambiato posizione, mostrandosi favorevole a un possibile salvataggio del popolare social network. Tra le soluzioni ipotizzate c’è anche una possibile acquisizione di TikTok da parte di Elon Musk.

Nel frattempo, alle 5 del mattino (ora italiana), i server di Google, Oracle e Apple hanno smesso di ospitare TikTok, rendendolo di fatto inaccessibile. Anche gli store digitali hanno rimosso l’app, segnando una svolta storica: TikTok è la prima piattaforma online a essere vietata per legge negli Stati Uniti. La misura è stata giustificata con preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale. Secondo le autorità, TikTok, controllata dalla cinese ByteDance, potrebbe rappresentare un rischio per la privacy degli utenti americani, con il timore che i dati raccolti finiscano nelle mani del governo di Pechino.

Nonostante ciò, un margine di incertezza sui tempi del blocco rimane, soprattutto per via delle dichiarazioni di Trump. La comunicazione ufficiale di TikTok agli utenti lascia intendere che lo stop potrebbe essere temporaneo: "Siamo dispiaciuti che una legge che vieta TikTok sia entrata in vigore il 19 gennaio, costringendoci a rendere il nostro servizio temporaneamente inaccessibile. Stiamo però lavorando per ripristinare l’accesso il prima possibile".

La vicenda si intreccia ora con la politica internazionale. TikTok è stato anche uno degli argomenti discussi durante un recente colloquio tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Inoltre, l’amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, sarà presente alla cerimonia d’insediamento di Trump, un gesto interpretato dagli osservatori come un segnale di apertura verso un compromesso e una mossa vista da molti come un segnale di forza contro l’amministrazione Biden.

La legge che ha imposto il divieto a TikTok è stata proposta e firmata dall’ex presidente Joe Biden. Approvata lo scorso aprile con 79 voti favorevoli e 18 contrari, la normativa prevedeva che ByteDance vendesse TikTok a una società statunitense entro 270 giorni o cessasse le attività negli USA. ByteDance non ha completato la vendita, portando così alla sospensione immediata della piattaforma alla scadenza del termine.

Anche un ricorso alla Corte Suprema non ha prodotto risultati: i nove giudici hanno stabilito che il divieto non viola il Primo Emendamento della Costituzione americana, che tutela la libertà di espressione. La scelta della data del 19 gennaio, a un giorno dalla conclusione del mandato di Biden, sarebbe stata strategica: lasciare la gestione della questione a Trump.

Mike Waltz, futuro consigliere per la sicurezza nazionale, ha spiegato che la legge consente un’estensione temporanea del blocco, purché si presenti un accordo concreto sul tavolo. In un incontro recente con il CEO di TikTok, Trump ha espresso il suo affetto per la piattaforma: "TikTok ha un posto speciale nel mio cuore", ha dichiarato. Secondo il Washington Post, il presidente potrebbe emettere un ordine esecutivo per prorogare il blocco di 60-90 giorni e permettere ulteriori negoziati.

“Ci siamo battuti per proteggere il diritto costituzionale alla libertà di espressione degli oltre 170 milioni di americani che ogni giorno utilizzano la nostra piattaforma per connettersi, creare, scoprire e realizzare i propri sogni. A nome di tutti noi di TikTok e dei nostri utenti in tutto il Paese, desidero ringraziare il presidente Trump per il suo impegno a lavorare con noi per trovare una soluzione che mantenga TikTok disponibile negli Usa. È una presa di posizione forte a favore del primo emendamento e un chiaro rifiuto di ogni forma di censura arbitraria” ha dichiarato il ceo di TikTok Shou Zi Chew.

E intanto, agli utenti che tentano di utilizzare il social network compare questo messaggio: "Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok. Purtroppo, ciò significa che per ora non puoi utilizzare TikTok. Siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica. Rimanete sintonizzati!".

Il futuro di TikTok negli Stati Uniti resta incerto, ma con l’insediamento di Trump e la sua disponibilità a negoziare, la vicenda potrebbe riservare ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.