Il dollaro americano perde appeal

Questi primi tre mesi dell’anno sono stati fra i peggiori della storia per la valuta a stelle e strisce (-6% per il dollaro trade weighted, -7% nei confronti della nostra moneta, -11% nei confronti della valuta più forte quest’anno, la corona svedese) che, anche in giornate di forte risk off come quelle dell’ultima settimana, ha perso terreno, contrariamente a quanto succede di solito (il USD è tipicamente una delle valute “rifugio”). In Banca Patrimoni Sella lo abbiamo notato e così crediamo se ne siano accorti molti altri operatori di mercato.

Cosa è cambiato? Quali elementi nuovi abbiamo sul tavolo?

A nostro parere almeno quattro e nel numero odierno della nostra rubrica “Spunti di Mercato” ve ne parliamo.

Il binomio Stati Uniti “garanti di certi valori” a casa propria e nel mondo e al contempo / di conseguenza detentori indiscussi della valuta di riserva mondiale rischia di venire meno. A partire dai primi dazi imposti alla Cina (Trump I, marzo 2018), che hanno di fatto sancito la fine della continua riduzione degli stessi a livello planetario, partita negli anni ’50, gli USA hanno iniziato a porsi in modo diverso con un focus più “domestico”, molto meno interessato ai problemi degli altri paesi, con più imposizione dei loro voleri.

Questo cambiamento non è di poco conto perché altera questa relazione durata 70 anni, che finora nessuno aveva mai messo in discussione e che porta ad avere un peso del dollaro ancora oggi vicino al 60% nella torta globale delle riserve, del 50% lato commercio mondiale, del 45% lato negoziazioni su valute. Una sorta di “do ut des”. Con 200 settimane di presidenza americana Trump che proseguono con le modalità delle prime 10 il rischio che vari paesi, emergenti in prima linea, ma anche sviluppati a seguire, si stacchino è elevato.