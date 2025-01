App e siti per condividere nuove esperienze. Un modo innovativo per fare nuove amicizie

Da quando è terminata la pandemia da Covid-19, con tutte le restrizioni che essa ha comportato soprattutto nei periodi di lockdown e coprifuoco, la voglia di stare in compagnia e condividere esperienze di vario genere è aumentata notevolmente.

Se da un lato la tecnologia e i social, tanto osteggiati da chi crede che oggi sia il male assoluto, presentano comunque dei difetti a cui porre rimedio, dall’altro costituiscono un valido strumento a portata di tutti per poter fare nuove conoscenze.

Ma attenzione, non si parla di amicizie e conoscenze virtuali come siamo abituati a pensare quando si parla di social, ma reali e di persona. E non mi riferisco neanche alle famose app di dating, come Tinder o Badoo, tanto utilizzate ma per fini diversi.

Nel corso degli ultimi anni sono nati siti e applicazioni che hanno la finalità di favorire incontri di gruppo, per le più disparate finalità, tra perfetti sconosciuti. Da chi è studente fuori sede e non ha una cerchia di amici con cui uscire la sera a chi pur avendo tanti amici vuole allargare le proprie conoscenze, sino ad arrivare a chi vuole praticare attività motoria ma non ha nessuno con cui condividere il proprio sport preferito.

Una delle app attualmente più utilizzate in Italia per fare nuove conoscenze si chiama Tablo, la quale consente di poter creare degli eventi, detti tavoli, che possono variare dalla semplice colazione al bar ad una serata in discoteca, a cui gli iscritti possono inserirsi.

Ciascun utente, in gergo chiamato Tabler, può creare dei tavoli ai quali chiunque rispetti i requisiti di età imposti dall’organizzatore può inserirsi e partecipare all’incontro. Il luogo, il giorno e l’ora sono decisi dall’organizzatore.

Nata nel 2019, Tablo ha rappresentato nei periodi di lockdown una valida alternativa di “svago” per le persone, soprattutto per coloro le quali erano costrette a restare da sole in casa, consentendo a costoro di poter fare nuove conoscenze seppur a distanza. Al termine del periodo di pandemia Tablo è tornata alla sua sua forma originale.

La varietà di locali presenti nel database dell’applicazione consente di creare eventi di ogni genere e per qualsiasi fascia di prezzo.

Per gli amanti delle escursioni in natura, una valida soluzione a costo zero sono i gruppi Facebook dedicati a questo tipo di attività. Ce ne sono tanti e per ogni tipo di attività all’aria aperta, sia a piedi sia con l’utilizzo di una bicicletta.

Un’altra app che consente di fare nuovi incontri è Sportparthner, la quale consente ai propri iscritti di poter creare il proprio profilo e cercare persone che hanno interessi comuni in tema di sport praticati.

Nasce dunque come un’applicazione che ha l’obiettivo di far incontrare persone per svolgere una specifica attività sportiva, che può essere una normale camminata o anche qualcosa di un pochino più impegnativo come corsa o nuoto. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Della stessa tipologia, o quasi, ma riferita solo al calcio, è l’app Fubles, tramite la quale è possibile organizzare o partecipare a delle partite di calcetto nelle vicinanze. Non ci sarà più il problema di dover trovare persone all’ultimo minuto.

Per coloro i quali non hanno problemi di budget una valida alternativa è quella dei siti internet che consentono di organizzare dei viaggi di gruppo. Uno dei più utilizzati è WeRoad, il quale consente ai propri utenti di poter fare viaggi in compagnia, ma con un itinerario già prestabilito.

Da brevi viaggi in Italia a lunghe traversate nelle varie zone del mondo, WeRoad è il sito ideale per gli amanti dell’avventura e della scoperta di nuovi posti, insieme a nuove amicizie con cui condividere momenti indimenticabili.

Insomma, tante opportunità per interessi diversi. Resta solo da provarle.