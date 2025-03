iPad Air con chip M3. Il nuovo gioiello firmato Apple che strizza l’occhio all’ambiente

Una delle notizie più attese da parte degli amanti di oggetti tech è finalmente arrivata: Apple ha presentato il nuovo iPad Air.

Con la nuova architettura grafica M3, che consente di avere elevate prestazioni per ogni tipo di uso, sia per chi lo utilizza per puro svago, giocando a videogame che necessitano di un’elevata potenza grafica a chi lo usa per motivi di lavoro. Questo chip consente infatti di avere una velocità di elaborazione molto superiore rispetto alla versione precedente dell’iPad Air, che comunque era già molto performante.

L’ampia eterogeneità di utilizzatori di questo nuovo device è confermata anche da Bob Borchers, Vice President del Worldwide Product Marketing di Apple: “Perfetto per chiunque, da chi studia all’università e prende appunti con Apple Pencil Pro a chi viaggia o crea contenuti e deve poter lavorare al meglio ovunque si trovi, iPad Air con M3, Apple Intelligence e la nuova Magic Keyboard porta il concetto di versatilità e convenienza ad un livello superiore”.

La nuova versione dell’iPad Air è stata progettata anche con l’intento di consentire una migliore esperienza di utilizzo dell’intelligenza artificiale, grazie al supporto di Apple Intelligence e al Neural Engigne più veloce, che consente a chi utilizza questo nuovo modello di iPad di garantire migliori risultati dell’IA attraverso il sistema operativo col logo della mela.

Quante volte avete dovuto scrollare l’intera galleria per trovare una foto o un video che volevamo riguardare, senza nemmeno riuscire a trovare ciò che cercavate? Bene, con il nuovo iPad non sarà più necessario tutto ciò. Infatti, attraverso Apple Intelligence sarà possibile trovare una foto o un video semplicemente descrivendo a voce quello che si sta cercando.

E che dire della possibilità di trasformare uno schizzo appena abbozzato in una illustrazione degna di nota. Ciò sarà possibile grazie all’app Note, nella quale sarà possibile migliorare la qualità visiva del bozzetto e integrarlo con quanto descritto nel testo. Infatti basterà cerchiare la parte di testo interessata e il sistema acquisirà le informazioni necessarie per integrare e migliorare, anche nei particolari, il disegno.

Grandi aspettative ci sono anche per la nuova Magic Keyboard con la quale, sarà possibile impartire dei comandi immediati attraverso la nuova fila di 14 tasti funzione. Inoltre ha la particolarità di poter essere agganciata magneticamente e senza il bisogno di collegarla tramite Bluetooth, grazie allo Smart Connector, tramite il quale la tastiera interagisce con l’iPad e viene alimentata.

L’aspetto ancor più innovativo di questo nuovo prodotto della casa di Copertino è rappresentato dall’attenzione che la Apple sta riservando al tema della sostenibilità dei suoi prodotti, con l’ambizioso obiettivo di essere carbon neutral entro il 2030. A tal fine i nuovi iPad Air e iPad sono composti per circa il 30% da materiali riciclati. Inoltre tutti i data center Apple, compresi quelli per Apple Intelligence, utilizzano elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Il prezzo di partenza per l’iPad Air con chip M3, nella versione da 11”, è di 719€. Mentre per quello da 13” il prezzo sale a 969€. Diversi sono i costi per il settore Education, per il quale la versione da 11” ha un prezzo di 659€, mentre la versione da 13” costa 909€.

Per chi vuole aggiungerci anche la Magic Keyboard, questa ha un costo di 329€ nella versione da 11” e di 349€ per quella da 13”.