Un museo dell’Olocausto nel metaverso di Fortnite

L’argomento può suscitare diversi dubbi, se non rabbia e confusione: come è possibile associare ad un gioco, rivolto in particolar modo ai bambini e divenuto famoso per la formula della battle royale, in cui lo scopo è eliminare i concorrenti avversari fino a rimanere l’ultimo giocatore in vita, a forse la pagina più buia del ventesimo secolo?



L’esperimento di realizzare una mappa di Fortnite, famoso gioco della Epic Games, un museo dell’Olocausto è opera di Luc Bernard, game designer britannico, specializzato, come detto da lui stesso, in giochi legati all’olocausto, volti a ricordare e spiegare ciò che è stato e a sensibilizzare sul tema.

Il fenomeno dei musei riprodotti in mappe di videogiochi non è un fenomeno nuovo: in Italia il videogame designer Marco Viola si è cimentato nella riproduzione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli nel mondo di Minecraft.

Riprodurre all’interno di una mappa di Fortnite un museo sull’Olocausto può sembrare un inutile esercizio di stile o tecnica, indubbiamente necessari a portare a termine opere simili, o un impoverimento e volgarizzazione di uno spazio legato a un momento doloroso da trattare con rispetto, ma potrebbe rappresentare un nuovo modo di mettere in contatto la fascia più giovane della popolazione con queste realtà.

Fortnite, il titolo scelto per questa operazione, è tra i più famosi e diffusi al mondo, gratuito e giocabile senza bisogno di console o piattaforme di gioco particolarmente performanti per essere giocati: digitalizzando il museo, è possibile sfruttare la popolarità raggiunta dal gioco, unita alle infrastrutture e i server di proprietà dell’azienda per raggiungere un grande numero di persone geograficamente lontane.

Affidando l’esplorazione della mappa, o la visita del museo, ad un personaggio digitale è possibile eliminare ogni possibile ostacolo fisico e logistico come la distanza, gli orari di apertura, la necessità di sorveglianza o il rischio di un eccessivo affollamento: ogni esperienza può essere organizzata ed ottimizzata durante lo sviluppo della mappa, per trasmettere esattamente il messaggio voluto, eliminando possibili problematiche attraverso gli strumenti interni al gioco.

L’uso di un videogioco avvicina e traduce in un linguaggio noto al pubblico più giovane messaggi non sempre facilmente comprensibili, semplificando le informazioni e contemporaneamente trasmettendole secondo uno stile comunicativo già assimilato, creando una zona sicura in cui è possibile concentrare la propria attenzione e le energie sulla comprensione e assimilazione di un messaggio, e non sulle modalità di fruizione.

Digitalizzare un museo, in altre parole, lo rende più facilmente visitabile, ed inserirlo in un videogioco molto noto, amplifica ulteriormente le possibilità che un pubblico giovane lo esplori, anche solo per curiosità, andando a raggiungere un pubblico altrimenti distante.

Esiste il rischio che le esperienze digitali risultino meno intense o che il messaggio risulti impoverito, ma, proprio per questo, la digitalizzazione può contribuire ad aumentare la frequentazione dei musei tra i più giovani: vivere un’esperienza nel digitale può incuriosire e far avvicinare i giocatori, invogliandoli a vivere in maniera più completa e di persona andando il luogo che hanno iniziato a conoscere e a comprendere digitalmente.

Questa trasposizione può essere uno strumento per supportare l’insegnamento in classe, sfruttando un mondo conosciuto per spiegare e mostrare agli alunni qualcosa che potrebbe sembrare lontano, lasciando poi al singolo la possibilità di approfondire quanto visto attraverso un medium già noto.

Ad ora la trasformazione in mappe di gioco di musei e luoghi di interesse è ancora in una fase iniziale e sperimentale, ma i primi tentativi realizzati con successo, uniti al supporto fornito dalle case produttrici dei titoli, potrebbero essere l’inizio di un nuovo modo di intendere e visitare luoghi di importanza culturale sparsi per il mondo.