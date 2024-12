Fanteria Usa, arriva lo zaino che capta l'impronta elettromagnetica dei soldati

La guerra tra Russia e Ucraina ha reso evidente che le truppe terrestri possiedono e lasciano sul campo un'impronta elettromagnetica. Alcuni mesi fa le forze ucraine riuscirono a individuare una concentrazione di soldati russi proprio grazie al fatto che molti di loro, riuniti in uno stesso edificio adibito a magazzino logistico, credendosi al sicuro stavano utilizzando i loro telefoni cellulari.

Per questo motivo alcune brigate operative dell'esercito statunitense sono state equipaggiate con uno strumento in grado di captare e determinare come loro stessi e le forze nemiche appaiono nello spettro elettromagnetico. Si chiama Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team Manpack, (Tls-Bct), viene indossato come uno zaino e contiene una batteria che alimenta una serie di apparati simili agli analizzatori di spettro elettromagnetico tipici degli antennisti, ma in grado di analizzare in modo approfondito le forme d'onda captate, che poi rappresentano la carta d'identità delle emissioni proprie e nemiche. Ma al contrario degli apparati installati sulle autovetture diplomatiche, questi non emettono segnali e quindi non possono agire come disturbatori (guerra elettronica), bensì soltanto come “orecchie e occhi elettronici”.

Ogni Tls-Bct è un sistema radio configurabile in grado di esaminare le frequenze, raccogliere segnali, eseguire operazioni di rilevamento della direzione di provenienza, rilevare attacchi elettromagnetici e visualizzare i dati dello spettro elettromagnetico (Ems). Più emissioni vengono rilevate, più vulnerabile sarà la squadra o concreta la presenza nemica. Ken Strayer, responsabile del programma per la guerra elettronica e informatica, in un comunicato dell'Esercito ha dichiarato: “Il sistema verrà schierato con ogni unità di combattimento entro tre anni per permettere anche di rilevare la presenza di droni in azione intercettando i segnali di comando e controllo scambiati tra oggetto volante (o terrestre e nevale) e il suo operatore.

Nel luglio scorso l'Us Army ha assegnato un contratto da quasi cento milioni di dollari alla società Mastodon Design per costruire, schierare e addestrare i soldati all'uso del sistema, secondo un comunicato dell'esercito. Il generale di brigata Ed Barker, responsabile dei programmi di guerra elettronica delle forze Usa, ha spiegato alcuni modi con cui i comandanti potrebbero utilizzare le apparecchiature di guerra elettronica durante un simposio nel Maryland, questa settimana. “Questi apparati servono per aiutare i comandanti a vedere come appaiono le sue forze all'interno dello spettro elettromagnetico e quali tracce possono lasciare al nemico per essere individuati e valutati, così questi sistemi consentiranno ai soldati di condurre sia operazioni di intelligence sui segnali, sia di richiedere attacchi elettronici già identificati e predisposti nella tipologia e nelle bande di radiofrequenza, fornendo quindi loro la capacità di comprendere e influenzare l'ambiente.”

Dal punto di vista tecnologico non si tratta di una novità, ma lo è, invece, il fatto che questi siano stati costruiti con dimensioni e peso tanto ridotto da poter essere trasportati facilmente da uomini a piedi. Le tre brigate che parteciperanno per prime al programma “Transformation in Contact” e che riceveranno gli analizzatori Tls-Bct appartengono alla Seconda brigata leggera da combattimento e sono la 25° Divisione di fanteria alle Hawaii, la Decima divisione di montagna a Fort Drum, New York, e la 101a Divisione Aviotrasportata di Fort Campbell, nel Kentucky.

A fare la differenza sono quindi gli algoritmi di analisi dei segnali, il cui sviluppo è stato molto costoso, per questo, secondo la Difesa Usa, nessun set Tls-Bct è mai stato mandato in Ucraina per essere valutato sul campo. Tuttavia, la Decima divisione di montagna è stata selezionata per effettuare una missione all'estero l'anno prossimo, dove arriveranno equipaggiati con tale sistema.

Entro un anno tutte e tre le compagini militari forniranno agli sviluppatori rapporti qualitativi delle prestazioni degli apparati e suggerimenti su come migliorarli. E da quel momento, la versione definitiva e aggiornata potrà essere prodotta e distribuita a tutte le Forze Armate che la vorranno, nonché esportata agli alleati della Nato.