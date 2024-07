Al via l’esercitazione Pbk’24 tra Australia e Giappone con Aeronautica e Marina Militare

Parte la campagna aerea dell’Indopacifico 2024, iniziativa di assoluto rilievo sul piano politico-militare e strategico oltre che operativo, in quanto consente di dare pieno compimento e dimostrazione dello strumento aerospaziale quale essenziale leva del potere per la tutela degli interessi nazionali. L’operazione si chiama Pitch Black 2024 (Pbk’24) e prevede lo schieramento di forze nel quadrante operativo dell’indopacifico, l’addestramento congiunto con la Japan Air Self-Defense Force (Jasdf) e l’addestramento congiunto con la Marina Militare italiana.

La partecipazione italiana richiede la proiezione di un consistente pacchetto di forze multiruolo in una regione dell’emisfero non propriamente familiare, viaggiando attraverso Paesi e aree geografiche caratterizzati da crisi e conflittualità diffusa, oltre che da culture e posizionamenti strategici distanti da quello nazionale, per cui l’impresa rappresenta una sfida organizzativa senza precedenti anche perché vede il rischieramento di uomini e mezzi a oltre 13.000 km dall’Italia (oltre 8 ore di fuso orario in avanti), in un ambiente naturale e climatico sfidante rispetto a quello europeo. Sarà quindi l’occasione per esercitare la capacità nazionale di proiezione rapida delle forze armate anche in contingenti non elementari su una scala non più soltanto regionale ma nell’intera area di interessi nazionali senza limiti geografici.

L’Aeronautica Militare volerà in Australia e Giappone prevedendo tappe Kuwait (gli equipaggi ricerca e soccorso a Al Salem; in Qatar ad Al Udeid, a Malé nelle isole Maldive e a Subang in Malesia. In sé la Pitch Black 2024 è un’esercitazione multinazionale su grande scala (in gergo Lfe – Large Force Exercise) condotta con cadenza biennale dalla Royal Australian Air Force(Raaf) che per il 2024 si svolgerà nella parte settentrionale del Northern Territory, un territorio dell’Australia posizionato al centro nella parte nord dell’isola, alle dipendenze dal governo federale dell’Australia. Si terrà dal 12 luglio al 2 agosto e vedrà la partecipazione di 15 nazioni con assetti aerei (Italia, Francia, Germania, India, Indonesia, Giappone, Malesia, Filippine, Papua Nuova Guinea, Corea del Sud, Singapore, Spagna, Tailandia, Regno Unito e Usa), oltre l’Australia quale Paese ospitante e altre 5 nazioni a supporto (Brunei, Canada, Fiji, Nuova Zelanda e Timor Est). Ulteriori 11 Paesi partecipano in qualità di osservatori, ovvero Bangladesh, Cambogia, Iraq, Giordania, Laos, Arabia Saudita, Sri Lanka, Svezia, Turchia, Emirati arabi Uniti e Vietnam. Dal punto di vista meramente addestrativo, l’Italia partecipa per la prima volta attivamente alla Pbk, che è la più grande esercitazione militare australiana. Quanto al Giappone, la cooperazione sul piano operativo con la Jasdf è stata avviata lo scorso anno per creare competenza tecnica condivisa e comprensione operativa su cui poter continuare a sviluppare la partnership strategica in ambito del programma Gcap che comprende il caccia di sesta generazione e i futuri sistemi d’arma. Le attività di addestramento congiunto della prossima estate sono state sviluppate sulla scorta dell’esperienza operativa dell’estate 2023 svoltasi sulla base nipponica di Komatsu in collaborazione con due stormi di velivoli F-15 prevendendo la partecipazione di quattro Eurofighter 2000, quattro F-35A, un E-550 Caew e una aerocisterna Boeing KC-767. Dalla prospettiva addestrativa, l’attività consente di sviluppare ulteriormente il percorso di mutua conoscenza operativa e di condivisione di tattiche e procedure di volo condivisibili, al fine di poter operare congiuntamente in piena sicurezza e con fiducia reciproca.



La Marina Militare italiana sta invece programmando l’esecuzione di una campagna navale nell’area Indopacifico da svolgersi nell’estate-autunno di quest’anno che prevede esercitazioni congiunte con altre flotte di rilievo fra cui - in particolare - la Quinta e Settima flotta della Marina militare degli Stati Uniti (Us Navy), oltre ad alcune unità appartenenti a Spagna, Australia, India, Giappone, Francia, Germania, Canada e Paesi Bassi. In questo ambito è previsto il coinvolgimento della nave portaerei Cavour sulla quale, al termine della Pbk’24, saranno imbarcati anche i due F-35B dell’Aeronautica Militare al fine di poter svolgere attività aeree congiunte, sempre in chiave addestrativa, a grande distanza dalla madrepatria. Tali assetti dell’Aeronautica imbarcati opereranno dalla portaerei sia vicino alla costa (in ambiente green-water) sia in alto mare (blue-water). Seguiremo l’evento durante le prossime settimane informandovi riguardo le attività dei nostri connazionali militari.