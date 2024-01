Ces 2024, le novità più sorprendenti viste a Las Vegas

Una città che vive nel futuro. Nei giorni del Consumer Electronic Show, Las Vegas diventa l'ombelico del mondo tech, perché è qui che si riversano decine di migliaia tra aziende, startup, venditori, giornalisti e appassionati di settore. Oltre 4mila stand, centinaia di presentazioni in scena ogni ora tra il Las Vegas Convention Center e gli immensi spazi degli hotel sulla Strip che fanno da palcoscenico alle novità svelate in anteprima, con la sequela di prodotti che arriveranno sui mercati internazionali nel corso dei mesi successivi.

Al centro di ogni discorso c'è sempre l'intelligenza artificiale, concetto fin troppo abusato osservando il confronto tra il potenziale impatto che potrà avere in futuro su molteplici settori (dal lavoro al tempo libero, dalle smart city alla gestione dei dispositivi domestici) e l'attuale influenza negli stessi ambiti. Ciò non toglie che più di qualcosa si muove, come dimostrano gli AI PC, definizione che vuole sintetizzare il salto di qualità dei laptop che integrano unità neurali dedicate all'esecuzione dei calcoli più complessi e a velocizzare gli algoritmi di intelligenza artificiale (concetto noto da anni negli smartphone, che sfruttano l'IA in molti modi, ad esempio per migliorare le foto e ottimizzare l'autonomia della batteria). Microsoft ha aperto la strada introducendo il tasto CoPilot sulla tastiera dei personal computer Windows: l'integrazione del pulsante che attiva il chatbot IA è il primo cambiamento sostanziale in tre decenni.

Tra le tante novità di Acer, Dell, HP e Asus (il nuovo Zenbook Duo con doppio schermo Oled da 14 pollici e peso di 1,35 kg promette bene) a colpire più di tutti è stata Lenovo, non tanto per gli oltre 40 dispositivi in mostra, quanto per soluzioni intriganti per l'esperienza d'uso degli utenti. L'esempio è Thinkbook Plus Gen5, soluzione ibrida e flessibile con display che si può staccare e funzionare in maniera indipendente come un tablet. In questo modo, oltre che poter contare su un laptop convertibile, il computer può essere utilizzato da due persone in contemporanea, sfruttando la duplice presenza di Windows da una parte e Android dall'altra. Meno legato alle prestazioni e più al vezzo di distinguersi dalla massa è ThinkBook 13x Gen 4 SPE (disponibile da marzo a 1199 euro + Iva), che permette di personalizzare la cover esterna sfruttando la tecnologia E-Ink. A Las Vegas Lenovo ha mostrato come esempi due schermi colorati, un orologio dinamico e un’interazione multisistema, aggiungendo che il dispositivo supporta fino a mille immagini diverse.

Da sempre vetrina per le tv, stavolta la fiera ha visto trasformarsi i televisori in vetrine. Merito della trasparenza, ultima tendenza in voga nell'infinito duello sudcoreano tra Samsung e LG, i due primi produttori mondiali nel mercato tv, che seguono strade differenti per regalare l'eccellenza visiva. La tecnologia Micro Led è la base su cui Samsung ha sviluppato uno schermo trasparente che replica un vetro ed è in grado di riprodurre immagini ad alta risoluzione, sfruttando il design modulare per variare le dimensioni in relazione al tipo di utilizzo. Destinato per ora solo al mercato aziendale, lascerà strada libera all'Oled T di LG, tv arrotolabile wireless da 77 pollici in cui la lettera T indica appunto la sua peculiarità: essere trasparente. Concepito come un elemento di arredo casalingo, con un design che ricorda le linee dei mobili, conta su uno schermo a contrasto a scomparsa che fa da sfondo quando si vogliono guardare film, concerti o eventi sportivi. L'effetto wow è garantito, ma circoscritto a chi potrà permettersi un modello dal prezzo ancora sconosciuto e ovviamente per poche tasche.

BeamO Whitings

Pensare agli elettrodomestici casalinghi combinando intrattenimento e linee eleganti per arricchire l'arredo è una tendenza che Samsung porta avanti da anni. Per questo, dopo la gamma tv The Frame che trasforma il pannello in un'opera d’arte, replica l'esperienza con Music Frame, un altoparlante da appendere al muro che si presenta come un quadro. Dotato di woofer integrati, può essere utilizzato in maniera indipendente o abbinato ai televisori e alle soundbar dell'azienda per creare un effetto surround, mentre quando disattivato si può personalizzare con immagini e foto preferite. Resta da capire il prezzo e quando sarà disponibile nel nostro paese.

C'è stato anche l'ingegno italiano in mostra al Ces, come dimostra Hoooly, un cestino smart che comunica con i cittadini per differenziare in automatico i loro rifiuti. A realizzarlo è stata Ganiga, startup di Pisa selezionata tra le 50 giovani imprese italiane che hanno esposto i loro prodotti alla fiera di Las Vegas nel padiglione Italia, lo spazio organizzato da Agenzia Ice e dall'ente nazionale di ricerca Area Science Park. Tornando alla pattumiera, realizzata con i materiali riciclati dalle pale eoliche dismesse di Enel Green Power, grazie all'intelligenza artificiale ottiene dati e statistiche per pianificare un processo ottimizzato per lo svuotamento. Così semplifica il processo di smaltimento dei rifiuti, riducendo l'inquinamento generato con i metodi dei tradizionali e pure i costi del personale, che può essere impiegato altrove.

Seppur non in primissima linea come negli anni scorsi, resta sempre alta la quantità di proposte che combinano la tecnologia con la salute. È il caso di BeamO, termometro smart realizzato da Whitings per effettuare un rapido check-up e monitorare i principali parametri vitali. Oltre a misurare la temperatura corporea passando il dispositivo sulla tempia e spostandolo verso il centro della fronte, poggiando due dita sugli elettrodi esegue un elettrocardiogramma e misura la saturazione dell'ossigeno. Fissandolo sul petto, invece, consente di valutare le condizioni di cuore e polmoni. Tutti i dati raccolti sono visibili nell'applicazione dedicata, ma si possono anche inviare al medico personale tramite file pdf. In attesa dell'autorizzazione della Food and Drug Adiministration, debutterà negli Stati Uniti in estate, con un prezzo di circa 250 dollari.