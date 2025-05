Sinner sbarca a Roma. Il ritorno alla normalità del numero 1

È arrivato il momento di fare le valigie e lasciare Montecarlo, il buen ritiro dove Jannick Sinner ha trascorso i tre mesi di squalifica frutto dell’accordo con la Wada. È arrivato il momento di riprendersi la sua vita, una vita da numero.

Domenica Jannick Sinner sbarca a Roma, troverà una città che lo aspetta per rovesciare addosso tutto l’affetto che un campione come lui merita. Lunedì il suo nome comparirà di nuovo nel tabellone di un torneo di tennis, lunedì conosceremo il nome del primo avversario che troverà sulla sua strada.

Sinner arriva all’appuntamento con gli Internazionali d’Italia riposato e ben allenato: ha lavorato duro col suo staff e si è concesso quel relax che a tennisti del suo livello non è mai concesso. Una vacanza in più di cui avrebbe fatto volentieri a meno, ma che può servire nel percorso di ulteriore crescita che l’altoatesino sta portando avanti.

Sinner cercherà di andare oltre i propri limiti e ovviamente di vincere tutto quello che può; a cominciare da Roma ovviamente visto che il suo nome non compare ancora nell’albo d’oro del torneo del Foro Italico. E poi Parigi e Londra, perché nel suo già fantastico palmares mancano ancora i successi sulla terra Rossa del Rolland Garros e sull’erba di Wimbledon.

È ai due slam che ancora non ha vinto quelli a cui punta dichiaratamente dopo aver già messo in bacheca le vittoria in Australia e all’Us Opeen.

Ma che Sinner ritroveremo a Roma? Simone Vagnozzi e Daniel Cahill negli ultimi mesi hanno lavorato forte sull’aggressività di Jannick, elemento fondamentale sulla terra rossa dove Sinner non ha ancora vinto.

L’avvicinamento a Roma sarà soft, anche domenica Sinner si allenerà a Montecarlo e poi nella Capitale ha scelto un albergo di lusso con campo da tennis per allenarsi dopo aver sfruttato il Country Club di Montecarlo confrontandosi con i tennisti “amici”; Jack Draper, Nicolai Budkov Kjaer, Lorenzo Sonego e ieri, per alzare ancora il livello con Holge Ruhne.

Sarà fondamentale trovare subito il suo ritmo nei primi due turni, per poi crescere e lanciarsi verso un grande finale di torneo. Sinner metterà in campo la sua voglia di vincere e avrà un grande alleato nel pubblico del Foro Italico.

Lunedì Jannick riprende la sua vita, una vita da numero uno del tennis mondiale.