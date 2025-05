Demi Moore, l’attrice dei “filmetti” che ha zittito tutti

Demi Moore è bella. Ma non è solo bella. È anche talentuosa. E non è solo bella e talentuosa, è anche coraggiosa. Demi, è tante cose. Nonostante tutte queste cose, per sua stessa ammissione, a un certo punto si era persa d’animo. Aveva creduto a chi le diceva che era solo un’attrice da «popcorn movie», insomma… filmetti di serie B.

Lo ha raccontato durante il discorso emozionato (e meritato) ai Golden Globe, dove ha vinto come miglior attrice protagonista per il film The Substance. Sì, dopo quarantacinque anni di carriera, Demi Moore ha ricevuto il suo primo vero riconoscimento. Eppure, la carriera di Demi Moore è tutt’altro che trascurabile: ha recitato in film diretti da grandi registi e insieme ad attori di primo piano, come in Ghost, Rivelazioni, Soldato Jane, Codice d’onore… e l’elenco potrebbe continuare.

Anche nella sua vita privata, Demi non è una che ha fatto le cose a metà. Per cominciare, non è che abbia avuto un maritino giusto per farsi compagnia il sabato sera e condividere una pizza sul divano per ammazzare la noia. No. Lei ha sposato uno che si lanciava dai grattacieli, sfondava vetrate di cristallo, rimaneva intrappolato in palazzi in fiamme e ne usciva con un graffietto e la battuta pronta. Bruce Willis, insomma. Che oggi, poverino, non gode di buona salute, ma con cui, dopo la fine del loro rapporto, è rimasta in ottimi rapporti: va a trovarlo, pubblica video sui social in cui ridono, ballano, si vogliono bene. D’altronde, Bruce è anche quello che ci ha salvato tutti da un asteroide in Armageddon – va bene, era «solo» un film… ma intanto ci ha salvati.

E poi è arrivato nella sua vita Ashton Kutcher – che, diciamolo, nemmeno lui è proprio il tipo a cui chiedi il sale sul pianerottolo la domenica mattina. Alto, moro, brillante, attore di successo. A lei, però, non basta: vuole recitare, ma si abbatte. Dice di aver toccato il fondo, di aver creduto di essere una da filmetti, un’attricetta da poco.

E allora che fa? Reagisce. Un giorno riceve la sceneggiatura di The Substance. Lei legge, riflette, accetta. E lo interpreta magnificamente. Si rimette in gioco. Vince. Riceve il suo primo premio importante, ringrazia con l’entusiasmo sincero di chi ha ancora qualcosa di spontaneo da dire. E, soprattutto, fa quello che ama: recita. In un film. Punto.

Lo fa mostrando al mondo che non è solo bella. È anche talentuosa. Che non è solo bella e talentuosa, è anche intelligente e coraggiosa. E chissà, forse ora a chi le dice che è un’attrice di popcorn movies – citando Soldato Jane – è Demi a rispondere con fierezza: «Quando vorrò la sua opinione, gliene chiederò una». Magari aggiungendo, tra sé e sé: «Ma non ci crederò mai al punto da danneggiare me stessa».