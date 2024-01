Bologna, prima città a 30km/h da “la Grassa” a “la Lenta”

Potessero parlare liberamente, gli agenti della polizia locale di Bologna delle pattuglie che ogni giorno controllano i limiti dei 30 km l’ora, probabilmente non avrebbero grande difficoltà ad ammettere che si tratta di un provvedimento quasi inapplicabile e insensato. Ormai però è passato un falso concetto, ovvero che pedoni, biciclette e monopattini siano utenti “deboli” della strada, quando spesso sono proprio coloro che si comportano male e contravvengono a regole basilari, come attraversare sulle strisce pedonali oppure procedere contromano “tanto sono sul monopattino”. Vero è che una parte dei bolognesi se l’è cercata inviando oltre diciottomila segnalazioni trasmesse mediante il questionario “di ascolto” sul progetto Città 30, che ha permesso di stabilire quali sarebbero state le vie più pericolose del capoluogo emiliano sulle quali intervenire, che però sono divenute la maggioranza.

Come spesso accade, a rispondere potrebbe essere stato un campione schierato di cittadini che non esprime veramente la volontà della maggioranza degli abitanti. Ma poi che la voglia di 30 kmh sia effettivamente vera o meno è ormai irrilevante, anche perché a Bologna stanno per apparire tanti infovelox, che poi sono quei rilevatori di velocità che non ti multano ma mostrano a quanto si sta procedendo. E poi da oggi in avanti ci saranno i dispositivi portatili nelle mani degli agenti, che fermeranno per elevare la sanzione, segnalati – ma poi bisogna vedere se è effettivamente vero – da un cartello ben visibile posto meno di un centinaio di metri prima.

Sul sito internet del Comune (https://www.bolognacitta30.it/), si trova la posizione dei limiti di velocità. Ma se nel centro storico il provvedimento potrebbe anche avere senso, in tutto il resto della città si corre il rischio di ottenere l’effetto opposto a cominciare dai livelli d’inquinamento, così c’è chi raccoglie le firme per un referendum che possa ridefinire le regole. L’iniziativa, secondo la stampa locale, è della giovane Guendalina Furini, che in meno di una settimana ha raccolto quasi undicimila firme attraverso la piattaforma change.org , più dell’iniziativa di Fratelli d’Italia, che a ieri totalizzava 8.000 firme.

Schieramenti politici a parte, non ha davvero senso rallentare a 30 kmh la quasi totalità della circolazione, soprattutto di chi deve entrare in città la mattina per lavoro provenendo da paesi non direttamente – o per nulla – collegati al centro. Bologna o altre città che siano, se è vero che un impatto a velocità ridotta fa meno danni, mantenere 30 kmh con auto e moto è davvero difficoltoso, costringe a controllare costantemente il tachimetro levando gli occhi dalla strada, riducendo la sicurezza. Non soltanto: per procedere più adagio con un’autovettura è necessario utilizzare una marcia più corta (bassa), che significa far girare il motore a un regime più alto del necessario, spesso anche in modo sincopato tra accelerazioni e frenate, esattamente l’opposto di quanto serva per minimizzare le emissioni. Più frenate e ripartenze aumentano le micropolveri emesse da freni e frizioni, usurano maggiormente i mezzi, dallo scooter al camion, e aumentano i consumi. E poco aiutano i limitatori di velocità perché non si attivano al di sotto dei 50 km/h.

Se poi si parla di energia degli urti, la stragrande maggioranza degli incidenti stradali che coinvolgono bici e pedoni avviene al di sotto dei 30 all’ora (si veda la triste cronaca milanese) oppure al di sopra dei 70, comunque ben oltre il limite dei 50. Anche perché il “matto” che va a cento all’ora non guarda certo i cartelli. Secondo la fisica, per minimizzare le emissioni a tutte le velocità sarebbe necessario evitare continue accelerazioni e frenate, e poco contano le rilevazioni fatte su percorsi “ideali”, poiché in qualsiasi città semplicemente non esistono. Anche perché non si possono continuare a ingannare le persone parlando di velocità media, quando i “30” sono la nuova massima, che porterebbe la media a 15 kmh, praticamente la velocità di una corsa a piedi.

Ancora una volta quindi si usano le leve dell’inquinamento e della sicurezza per ottenere un risultato differente, non tanto rallentare il traffico ma scoraggiarlo, fare in modo che si rinunci alla mobilità personale. Se poi Stellantis chiude fabbriche in Europa e ferma gli impianti italiani per calo della domanda, a pagare non sono soltanto i bolognesi. Basterebbe essere tutti più disciplinati, anche sui pattini a rotelle.