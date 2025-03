AirPods Max, ecco le novità: In arrivo audio lossless e latenza ridotta

Le AirPods Max si preparano a un importante aggiornamento. A partire da aprile, le cuffie over-ear di Apple riceveranno il supporto per l’audio lossless e l’audio a bassissima latenza, migliorando significativamente l’esperienza di ascolto e le performance nei flussi di lavoro professionali.

Con l’aggiornamento, le AirPods Max offriranno audio lossless fino a 24 bit e 48 kHz. Una caratteristica che permette di preservare ogni dettaglio delle registrazioni originali, restituendo un suono fedele e di qualità. Questo formato sarà disponibile anche per l’audio spaziale personalizzato, garantendo un’esperienza d’ascolto più immersiva, con il rilevamento della posizione della testa per una resa tridimensionale ancora più precisa.

Un’altra novità riguarda la produzione musicale. Collegate tramite il cavo USB‑C, le AirPods Max diventeranno le uniche cuffie capaci di creare e mixare in audio spaziale personalizzato, con latenza ridotta. Una funzionalità pensata per chi utilizza software come Logic Pro e altre app di produzione musicale, che potrà così lavorare senza compromettere la fedeltà del suono e con prestazioni fluide.

Anche chi utilizza le cuffie per il gaming o per i livestream potrà beneficiare dell’audio a bassissima latenza, che riduce sensibilmente il ritardo audio-video, migliorando la qualità complessiva dell’esperienza.

L’aggiornamento sarà disponibile gratuitamente come parte di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Le AirPods Max con porta USB‑C sono attualmente in vendita al prezzo di €579, in cinque varianti di colore: mezzanotte, galassia, blu, viola e arancione.