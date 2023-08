Michelle Hunziker, la verità sullo spot degli slip Roberta che l'ha resa famosa

Instagram/Michelle Hunziker Michelle Hunziker ha postato un vecchio scatto della pubblicità dell'intimo Roberta

Sono passati ventidue anni ma quella dell'intimo Roberta resta agli annali come una delle pubblicità più famose. Tutto merito di Michelle Hunziker che, da modella agli esordi, posò poco meno che diciassettenne come testimonial del marchio di lingerie, ben prima di diventare la conduttrice di successo tra le più amate dagli italiani. Proprio in questi giorni la Hunziker ha raccontato su Instagram come si svolse il casting che le ha cambiato la vita.

Michelle Hunziker e il casting per lo spot Roberta

Michelle Hunziker il casting per la pubblicità dell'intimo Roberta ce l'ha impresso nella memoria, anche perché pensò di essere stata vittima di uno scherzo. "Che ricordo. A 17 anni feci un casting. Aprì la porta dello studio e davanti a me trecento ragazze tutte in fila da dietro con i pantaloni abbassati e le 'ciapett' di fuori! Pensai ad un brutto scherzo e chiamai la mia agenzia arrabbiandomi. Loro mi dissero che era una pubblicità importante in Italia e mi dissero di provarci", ha scritto sulla sua pagina Facebook, postando una foto d'archivio della celebre pubblicità.

Come andò a finire quel casting lo sappiamo tutti, ovvero conquistò il posto superando 300 modelle, meno quello che dissero alla giovanissima Hunziker per convincerla a posare in intimo. "Ebbene mi presero, garantendomi che mai nessuno avrebbe scoperto la faccia 'dietro' al culo! Beh certo, per anni ero l'unica che veniva riconosciuta mentre usciva dai locali! La gente mi fermava e mi diceva: 'Ma tu sei quella della Roberta? Cavolo non me la immaginavo con la faccia così'!".



Il lato b e le distrazioni degli automobilisti

A distanza di 22 anni il lato b della Hunziker è rimasto impresso nella memoria di molti e lei non smette di ironizzare su quella pubblicità. Sempre via Instagram, la conduttrice ha infatti ricordato un aneddoto molto divertente: "Fecero addirittura una legge apposta (non è una battuta) per togliere dalle autostrade tutti i cartelli pubblicitari per colpa mia. La Roberta aveva distratto troppo gli automobilisti", ricorda la mamma di Aurora Ramazzotti, non rinnegando i suoi esordi. "Insomma fu un periodo un po' strano a dir poco. Posso dire di essere l'unica ad essere entrata nel mondo dello spettacolo da dietro. Sono passati 22 anni...e poi il passato non si rinnega!".