Shanghai deserta causa Covid | video

Il Covid è tornato a colpire in maniera pesante la Cina. Si racconta di forni crematori con decine di bare da smaltire, di ospedali presi d'assalto. LA conferma che ci sia qualcosa di davvero anomalo sta in diversi video, come questo, che mostrano uno dei grattacieli della megalopoli cinese solitamente pieno di dipendenti ed impiegati totalmente vuoto, come vuote sono le strade ed i centri commerciali