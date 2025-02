Sanremo è giovane: i social premiano le nuove generazioni

La 75ma edizione del Festival di Sanremo sta per concludersi e presto conosceremo il vincitore ufficiale. Tuttavia, mentre il pubblico attende il verdetto finale, il mondo digitale ha già espresso le sue preferenze. Sui social network, infatti, gli artisti in gara hanno visto un boom di interazioni, con i loro sostenitori che hanno spinto al massimo per dare visibilità ai propri idoli e amplificare la diffusione dei contenuti.

Andando a leggere i dati raccolti da Arcadia, Sanremo 2025 ha confermato un trend ormai chiaro: il Festival non è solo un evento musicale, ma un fenomeno social che premia soprattutto le nuove generazioni. Gli artisti più giovani e con un pubblico digitale più attivo hanno saputo sfruttare al meglio le piattaforme, lasciando il segno in termini di crescita di follower, engagement e visualizzazioni.

Il podio social

Il podio social premia Olly, che si piazza al primo posto grazie a un incredibile aumento della sua fanbase e un numero di visualizzazioni record sui suoi contenuti. Al secondo posto troviamo Giorgia, seguita da Lucio Corsi, che ha saputo coinvolgere il pubblico su più piattaforme. Seguono Simone Cristicchi e, a pari merito, Coma Cose e Achille Lauro. Questi artisti hanno dimostrato una straordinaria capacità di mobilitazione del proprio pubblico, consolidando le loro posizioni sin dalla prima serata.

TikTok e Instagram: le piattaforme vincenti

TikTok si conferma la piattaforma regina per l'interazione diretta con i fan. Qui, Lucio Corsi, Brunori Sas, Coma Cose e Giorgia hanno dominato il coinvolgimento del pubblico. Su Instagram, invece, è Olly a brillare, con un totale di 644 mila follower (+257 mila rispetto all’inizio del Festival), mentre Lucio Corsi è riuscito a incrementare il suo seguito di 206 mila utenti, raggiungendo quota 272 mila. Anche Facebook ha visto una forte crescita della fanbase di Lucio Corsi.

La crescita dei follower

Negli ultimi cinque giorni, Olly ha registrato il maggiore incremento di follower su Instagram con +257 mila nuovi seguaci, seguito da Lucio Corsi con +206 mila. Anche Rose Villain e Achille Lauro hanno ottenuto numeri importanti, rispettivamente con 96 mila e 87 mila nuovi follower. Su TikTok, invece, Rocco Hunt ha primeggiato in termini di crescita, superando persino Olly su questa piattaforma.

Le visualizzazioni dei video

Non sono solo i numeri di follower a decretare il successo degli artisti: anche le visualizzazioni dei video delle loro esibizioni parlano chiaro. Su TikTok, Tony Effe domina con 8 milioni di views, lasciandosi alle spalle Coma Cose (6 milioni) e Fedez (5,4 milioni). Su Instagram, invece, Olly è irraggiungibile con un impressionante 17,3 milioni di visualizzazioni, seguito da Fedez con 9,8 milioni e Simone Cristicchi con 7,8 milioni.

Il tasso di engagement

Analizzando il tasso di engagement dei post, Lucio si impone con un incredibile +268%, seguito da Brunori Sas (+139%) e Lucio Corsi (+95%). Olly si distingue anche in questa metrica, con un +81% che lo mantiene in una posizione di rilievo. La classifica prosegue con Marcella Bella (+61%), Coma Cose e Giorgia (entrambe al +51%), fino a Bresh, che chiude la top ten con un +39%.

Questa edizione del Festival conferma quindi che il futuro della musica passa dai social: gli artisti che hanno saputo intercettare il pubblico giovane e creare community solide sono quelli che escono vincitori, indipendentemente dal verdetto della giuria ufficiale. E mentre il vincitore ufficiale verrà proclamato a breve, la rete ha già espresso le sue preferenze.