Sono stati 12 milioni e 600mila spettatori, pari al 65,3% di share, a seguire la prima puntata del Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti. La total audience, che include anche gli spettatori che hanno seguito l'evento su PC, smartphone e tablet, ha registrato un incremento significativo rispetto alla prima puntata della scorsa edizione condotta da Amadeus, che aveva totalizzato 10 milioni e 561mila spettatori con un 65,1% di share.

Carlo Conti in conferenza stampa: “Non faccio paragoni, prendo atto del bel risultato e continuo a pedalare per la serata di stasera e per le altre fino a sabato”.

La prima parte della serata ha raccolto 16.199.000 spettatori con il 63,68% di share, mentre la seconda ha ottenuto 8.322.000 spettatori con il 69,25% di share. Il successo si è esteso anche alle trasmissioni collaterali, con il PrimaFestival che ha raggiunto il 40,5% di share e una media di 9,3 milioni di spettatori, e il DopoFestival che ha ottenuto 2,5 milioni di spettatori con il 55,6% di share.

Il momento di maggiore ascolto in termini assoluti si è verificato alle 22:02, con 17,8 milioni di spettatori, mentre il picco di share è stato raggiunto all'1:08, con un impressionante 72%. Grande protagonista della serata è stata Giorgia, la cui esibizione ha catalizzato l'attenzione del pubblico.

Sanremo 2025 ha avuto un grande impatto anche sui social media, con 52,6 milioni di videoviews, segnando un aumento del 67% rispetto al 2024. L'hashtag #Sanremo2025 ha registrato un incremento del 16% rispetto all'anno precedente, con un sentimento positivo del 70%.

L'evento ha conquistato tutte le fasce d'età, ottenendo il 76% di share tra i 4-14 anni, l'83% tra i 15-24 anni, il 70% tra i 25-34 anni, il 67% tra i 35-44 anni e il 60% tra gli over 55.

Non sono mancati momenti critici, come il blackout audio di 23 secondi verificatosi a inizio serata. Carlo Conti ha ironizzato sull'accaduto, attribuendolo a un problema di satelliti: "Elon Musk! Sarà stato Elon Musk!". Successivamente, il vicedirettore del Prime Time, Claudio Fasulo, ha chiarito che il disguido è stato causato da un guasto al processore audio della messa in onda di Roma.

Uno dei momenti più discussi della serata è stato il videomessaggio di Papa Francesco. Carlo Conti ha smentito le indiscrezioni secondo cui il Pontefice non fosse a conoscenza della trasmissione del video: "Ho scritto al Santo Padre il 12 gennaio e il 1° febbraio ho ricevuto il filmato. Nessuno lo sapeva, ho mantenuto il segreto fino all'ultimo".

Ma ora è tempo di pensare già alla serata di stasera, durante la quale verrà introdotto il televoto, che peserà per il 50% nella valutazione degli artisti, mentre il restante 50% sarà determinato dalla giuria delle radio. A differenza della prima puntata, non si esibiranno tutti i 29 artisti in gara, ma solo 15.

Nella categoria Giovani, si terranno due semifinali: nella prima parte della serata si sfideranno Alex Wyse, Vale LP e Lil Jolie, mentre nella seconda sarà la volta di Settembre e Maria Tomba.

Questa sera i big che saliranno sul palco sono Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain e Willie Peyote.

Ad affiancare Carlo Conti sul palco dell'Ariston ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Bianca Balti ha dichiarato in conferenza stampa: "Non sono qui per parlare della mia malattia, ma per celebrare la vita". La top model ha aggiunto: "Carlo, attraverso i tuoi occhi sento che valgo".

Il superospite della serata sarà Damiano David, frontman dei Måneskin, che si esibirà da solista. Il cantante ha rivelato che non sarà solo sul palco, ma accompagnato da un altro grande talento. Durante la sua performance renderà omaggio a Lucio Dalla.

Anticipati alcuni degli ospiti attesi per la terza serata del Festival, tra cui Edoardo Bennato, i ragazzi del Teatro Patologico, gli attori della serie "Mare Fuori", Iva Zanicchi, che riceverà il Premio alla Carriera, e i Duran Duran, che proporranno un medley dei loro successi. Sul Suzuki Stage si esibirà Ermal Meta, mentre ci sarà anche un collegamento con la nave Amerigo Vespucci da Alessandria d’Egitto.