Sanremo in Diretta

Il Festival di Sanremo esiste ancora in televisione, certo. Ma il vero spettacolo si gioca altrove, su TikTok, Instagram e X, dove la kermesse non è più una trasmissione da seguire, bensì un evento a cui tutti possono partecipare. Oggi il Festival è una creatura digitale, frammentata in mille clip, meme, reaction e discussioni virali che si consumano in tempo reale e plasmano la percezione del pubblico prima ancora che la classifica ufficiale prenda forma.

Un tempo, lo spettacolo di Sanremo era un percorso lineare: un artista saliva sul palco, cantava, veniva giudicato e infine premiato. Oggi il racconto del Festival si sviluppa per mille strade parallele, spesso indipendenti dalla diretta TV. Le esibizioni diventano virali in pochi minuti, i commenti su X dettano il ritmo della serata e le piattaforme come TikTok trasformano alcune canzoni in tormentoni ancora prima che vengano valutate dalla critica ufficiale.

Chi domina la scena social

Secondo i dati del Sanremo Daily di Arcadia Mood, TikTok si conferma la piattaforma più attiva, con Instagram che la segue a ruota. Brunori Sas e Lucio Corsi conquistano il pubblico con il maggior tasso di engagement, rispettivamente con il 21% e il 14%. Clara segue con un engagement del 12%, mentre Olly si distingue con due account separati che registrano il 9,9% e l’8,5%. Serena Brancale, Noemi e Bresh si attestano tra il 6,5% e il 6,8%, mentre Giorgia registra un engagement del 4,7%.

La crescita dei follower: chi sta conquistando nuovi fan?

L’attenzione social non si limita all’engagement: la crescita della fanbase è un altro indicatore di successo. Nell’ultima settimana, Olly guida la crescita con un incremento di 23K follower tra Instagram e TikTok. Achille Lauro segue con 13K, mentre Serena Brancale e Rocco Hunt registrano entrambi 11K. Bresh aggiunge 9,5K follower, Brunori Sas 6,3K, Lucio Corsi 6,2K e Giorgia 5,2K. Noemi chiude la classifica con 5,1K nuovi follower.

Il nuovo criterio per vincere

Se il televoto una volta rappresentava la volontà popolare, oggi non è più così semplice. L’engagement social è diventato un termometro fondamentale per capire chi sta realmente conquistando il pubblico. Sanremo non è più una gara di canzoni, ma una battaglia per l’attenzione digitale: chi riesce a far parlare di sé, a diventare un trend, a generare interazione, ha già vinto qualcosa, indipendentemente dalla classifica finale.

Un Festival dal sentiment quasi unanime

Il dato più sorprendente? Il sentiment online riguardo a Sanremo 2025 è estremamente positivo. La parola chiave Sanremo AND Festival ha generato oltre 73mila interazioni online, con un sentiment positivo che sfiora il 88,8%, contro un modesto 11,2% di opinioni negative. Questo conferma come il Festival continui a essere un evento amato e seguito con passione.

Con un sentiment positivo che sfiora il 90%, Sanremo unisce, fa discutere, divide e appassiona. Ma il vero vincitore non sarà solo chi salirà sul podio dell’Ariston: lo spettacolo si decide lì dove la musica diventa esperienza condivisa, nei feed, nei commenti, nelle stories. Perché Sanremo, ormai, si vive, un post alla volta.