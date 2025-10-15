Muriel Degauque, la sposa della morte: storia della prima kamikaze europea

Quando il 9 novembre 2005 un’auto imbottita di esplosivo si lanciò contro un convoglio americano vicino a Baquba, nel nord dell’Iraq, nessuno immaginava che dietro quel gesto si nascondesse una donna europea. Poche ore dopo, l’intelligence belga confermò l’impensabile: la kamikaze era Muriel Degauque, trentottenne nata e cresciuta a Charleroi, convertita all’Islam e affiliata ad al-Qaeda in Iraq, la rete guidata allora da Abu Musab al-Zarqawi. Era la prima donna occidentale a morire in un attentato suicida jihadista.