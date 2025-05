Non Solo Calcio | 40 anni fa la strage dell’Hysel. La più grande tragedia del calcio italiano

29 maggio 1985, finale di Coppa dei Campioni a Bruxelles Juventus-Liverpool: i tifosi inglesi sfondano nel settore Z a caccia degli italiani: 39 morti e 600 feriti , ma la partita si gioca lo stesso.

Succede tutto a un’ora dall’inizio, i giocatori non vengono informati e vanno in campo perché le forze dell’ordine hanno deciso di far giocare la partita per evitare altri incidenti. Vince la Juventus con un gol di Platini su rigore, ma molti giocatori bianconeri anni dopo diranno che quella coppa sentono di non averla vinta per tutto quello che successe quella notte.