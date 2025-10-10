Giorgia Rossi: “In Australia? Perché no!”

La giornalista di Dazn sui temi della serie A e la Nazionale: “Sperimentare nuove soluzioni per arricchire il nostro calcio non è sbagliato. Modric oltre le previsioni, Gattuso ci porterà al Mondiale”.

Il campionato è appena partito ma c’è già qualche certezza: “Il Napoli è la squadra meglio attrezzata, ma Chivu ha ereditato una corazzata. Il Milan può lottare per lo scudetto e occhio anche alla Roma. Dalla Juve mi aspettavo di più, ma anche dal mercato: serviva un centrocampista”.