Una chiacchierata con la moglie di Paolo Rossi, giornalista e oggi presidente della divisione femminile della Figc.

Un impegno a 360 gradi per far crescere il movimento in Italia e i risultati si vedono già. L’amore per Pablito, la famiglia e adesso progetti importanti per superare ogni pregiudizio sessista: stadi più pieni, il professionismo anche per le donne, le mitiche figurine Panini con le immagini delle calciatrici del nostro campionato