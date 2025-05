Con l’arrivo di Mbappè voluto da Florentino Perez il giocattolo si è rotto ma Carlo non cambia la sua filosofia

I trionfi ottenuti non bastano per renderlo intoccabile, sull’allenatore italiano piovono critiche dopo l’uscita dalla Champions e qualcuno vorrebbe che usasse la frusta, ma lui non ci sta: “Io con i giocatori ho sempre usato il dialogo e non conosco un altro modo per gestire il rapporto con loro”. Al punto di mettere a rischio il suo futuro alla guida del Real