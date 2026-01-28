’Ndrangheta, il cuore europeo della cocaina: come i clan calabresi dominano il traffico globale

La ’ndrangheta è diventata nel tempo il principale snodo europeo del traffico internazionale di cocaina, un ruolo conquistato senza clamore ma con una continuità operativa che non ha eguali nel panorama criminale globale. La sua forza non risiede nella violenza esibita o nel controllo militare del territorio, bensì in un modello fondato su affidabilità, relazioni dirette con i produttori e capacità finanziaria. I clan calabresi hanno saputo trasformarsi da organizzazione radicata in una regione marginale del Sud Italia in un attore centrale delle rotte mondiali della droga, capace di dialogare alla pari con i grandi fornitori sudamericani e di gestire flussi di cocaina su scala industriale.