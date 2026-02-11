Come la cocaina ha cambiato il volto dei Caraibi

Per decenni i Caraibi sono stati raccontati come un arcipelago di spiagge, resort e stabilità apparente. Dietro questa narrazione, però, si è consolidata una realtà molto diversa: quella di una regione diventata snodo strutturale del traffico globale di cocaina, con effetti profondi e duraturi sulla sicurezza, sull’economia e sulle istituzioni. La geografia ha giocato un ruolo decisivo. Tra le aree di produzione sudamericane e i grandi mercati di consumo nordamericani ed europei, i Caraibi si sono trasformati in una cerniera logistica indispensabile, difficile da aggirare e ancora più difficile da controllare.