martedì 28 luglio 2026

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Panico: quando il cervello ti fa credere di morire

Maddalena Bonaccorso
Maddalena Bonaccorso
– Lettura: 1 minuto
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Un cuore che corre all’impazzata, il fiato che manca, la certezza di avere un infarto. E invece è un attacco di panico. In questa puntata scopriamo cosa accade davvero nel cervello durante una crisi, perché i sintomi sono così simili a quelli di un’emergenza cardiaca e come oggi neuroscienze e medicina stanno cambiando il modo di comprendere e curare uno dei disturbi d’ansia più diffusi.

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