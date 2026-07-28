Panico: quando il cervello ti fa credere di morire

Un cuore che corre all’impazzata, il fiato che manca, la certezza di avere un infarto. E invece è un attacco di panico. In questa puntata scopriamo cosa accade davvero nel cervello durante una crisi, perché i sintomi sono così simili a quelli di un’emergenza cardiaca e come oggi neuroscienze e medicina stanno cambiando il modo di comprendere e curare uno dei disturbi d’ansia più diffusi.

