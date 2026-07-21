martedì 21 luglio 2026

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L’internista: il regista della medicina

Maddalena Bonaccorso
Maddalena Bonaccorso
– Lettura: 1 minuto
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La medicina interna è una delle colonne portanti della sanità, eppure è anche una delle specialità meno conosciute. Nella prossima puntata di “Dottor Podcast”, il podcast di Panorama dedicato al mondo della medicina il professor Nicola Montano, primario del Policlinico di Milano, ci spiega perché la figura dell’internista è sempre più centrale: è il medico che mette insieme tutti i pezzi del puzzle, soprattutto quando un paziente convive con più malattie. La puntata è già disponibile sulle varie piattaforme dove ascoltate i vostri podcast oppure sul sito Panorama.it

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