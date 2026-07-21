Catarsi, disponibile su Audible il nuovo thriller psicologico narrato da Pia Lanciotti

Disponibile su Audible dal 20 luglio, il nuovo Original Book di Valentina Cambi è un viaggio nello spazio, nel tempo e soprattutto dentro sé stessi, sulle tracce della “catarsi” che dà il titolo alla storia.

Catarsi. Una parola che affonda le radici nell’antica Grecia, dove il teatro tragico usava la finzione scenica per liberare lo spettatore dalle proprie paure più profonde, attraverso la pietà e il terrore provati insieme ai personaggi. Nel tempo il termine è entrato nel linguaggio della psicologia, dove indica quel processo di liberazione emotiva che si compie quando un ricordo rimosso, un trauma sepolto, torna finalmente alla luce e può essere affrontato, elaborato, superato.

Non è un caso che proprio “Katharsis” sia il nome del programma televisivo condotto da Julie Cross, la protagonista del nuovo Original Book di Audible: una psicologa che aiuta gli altri a fare i conti con il proprio passato, senza sapere che presto sarà lei stessa costretta a percorrere lo stesso cammino, per liberarsi di un segreto che ha cercato per trent’anni di tenere sepolto.

Scritto dall’autrice e sceneggiatrice Valentina Cambi e narrato dalla voce intensa di Pia Lanciotti (Mare Fuori, La dea Fortuna, Circeo), Catarsi è un thriller psicologico ad alta tensione, diviso in 16 capitoli da 30 minuti ciascuno, in cui il confine tra bene e male, tra vittima e carnefice, si assottiglia sempre di più, fino quasi a dissolversi.

Al centro della storia c’è. come detto, Julie Cross, affermata psicologa e volto del programma televisivo Katharsis. La protagonista conduce una vita costruita con cura, apparentemente perfetta, che si incrina nel momento in cui un messaggio anonimo minaccia di riportare a galla un segreto sepolto da quasi trent’anni.

Per scoprire chi la sta ricattando, Julie sarà costretta a tornare esattamente dove non voleva più tornare: nei luoghi di un’estate che ha passato la vita intera a cercare di dimenticare. Da Milano ai borghi toscani, scenario di quell’estate lontana, fino alla Norvegia, tappa cruciale per rimettere insieme i pezzi che legano passato e presente, il suo viaggio nello spazio si intreccia a un viaggio nel tempo, tra i diciott’anni pieni di promesse e un presente carico di domande senza risposta e colpi di scena.

Catarsi è però anche un racconto sulle relazioni tra donne, nelle loro infinite sfumature, madri, figlie, amiche, alleate, rivali, vittime e carnefici, tutte a modo loro, che qui si intrecciano senza mai semplificarsi.

A dare voce alla storia è, come detto, Pia Lanciotti, che ha scelto di affrontare il testo come fa da sempre, ovvero leggendo a prima vista, senza sapere cosa accadrà, per scoprirlo insieme all’ascoltatore, capitolo dopo capitolo, senza rete e senza avvertimenti.

Un thriller da ascoltare con il fiato sospeso, per chi ama le storie che scavano nel passato per capire chi siamo diventati oggi. Catarsi è disponibile su Audible.it.