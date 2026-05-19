A me gli occhi

Dimenticate pendolini e spettacoli da palcoscenico: oggi l’ipnosi clinica entra perfino in sala operatoria. Alle Molinette di Torino un paziente con tumore al colon è stato operato senza anestesia generale, grazie a una combinazione di ipnosi e anestesia locale. Ma come funziona davvero la trance? Può aiutare contro dolore, ansia e insonnia? E dove finisce la scienza e iniziano i falsi miti?

In questa puntata parliamo della nuova frontiera dell’ipnosi medica: tra neuroscienze, chirurgia e benessere mentale.