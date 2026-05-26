Farmaci che ritornano

Dall’aspirina al Viagra, fino ai vaccini che potrebbero prevenire l’Alzheimer: sempre più spesso i farmaci già esistenti trovano nuove applicazioni sorprendenti. È il fenomeno del drug repurposing, che oggi, grazie anche all’intelligenza artificiale, sta rivoluzionando la ricerca medica riducendo tempi e costi. Tra intuizioni, effetti collaterali diventati opportunità e molecole “dimenticate” che tornano protagoniste, un viaggio nella scienza che riscopre il passato per curare il futuro.