L’esercito dei nuovi magri marcia rapidamente verso la stagione della resa dei conti che si traduce nel costume da bagno, nella spiaggia e negli inevitabili confronti sotto gli ombrelloni. Ma qualcosa è cambiato in quest’estate 2025. Da pochi mesi, anche in Italia, sono arrivati in grandi quantità i nuovi farmaci anti-obesità a base di semaglutide e tirzepatide. I cosiddetti agonisti del GLP-1.