E se il tuo prossimo quadro, libro o canzone fosse “di” una macchina?

Un’intelligenza artificiale può scrivere romanzi, comporre musica e creare immagini mozzafiato.

Ma se un’opera nasce da una macchina… chi ne è davvero l’autore?

L’Italia ha appena approvato la legge 132/2025, che cambia per sempre il confine tra creatività umana e artificiale.

In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio spiega con esempi concreti cosa dice la nuova legge e ci accompagna in una riflessione profonda:

quanto resta umano in un mondo in cui l’intelligenza artificiale “crea” insieme a noi?