Dirottare il Futuro | Meta sotto processo: la battaglia antitrust su Instagram e WhatsApp

È iniziato il processo antitrust più importante degli ultimi anni: la Federal Trade Commission vuole costringere Meta a separarsi da Instagram e WhatsApp, accusandola di aver soffocato la concorrenza nel mercato dei social network. In questo episodio di Dirottare il futuro, Giulio Coraggio analizza le accuse della FTC, il ruolo di Zuckerberg, e le possibili conseguenze per il futuro dei social media. Ha ancora senso parlare di monopolio oggi? E cosa cambierebbe se Instagram e WhatsApp tornassero indipendenti? Scopri di più in questo episodio.