Riscatto vietato: l’Italia prova a spezzare il cybercrimine dei ransomware

Il Parlamento italiano è pronto a dichiarare guerra ai cyber attacchi ransomware. Una proposta di legge inedita intende vietare il pagamento dei riscatti e trasformare le trattative con i cybercriminali in reato. In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio analizza le novità della proposta normativa italiana, ne discute le implicazioni legali e strategiche e si interroga su quanto queste misure possano davvero prevenire gli attacchi informatici. Dalle sanzioni per chi non segnala tempestivamente un attacco, al ruolo ambiguo dei cyber-mediatori: l’Italia sarà pronta a cambiare passo nella cybersecurity?