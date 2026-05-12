La cura ha un’ora: quando il tempo fa la differenza

Non conta solo quale farmaco assumiamo, ma anche quando lo facciamo. Dalla terapia oncologica alle statine, sempre più studi dimostrano che il ritmo biologico del nostro corpo può influenzare l’efficacia delle cure, fino a raddoppiarne i benefici in alcuni casi. In questo episodio esploriamo la crono-farmacologia, la scienza che mette il tempo al centro della medicina, tra promesse rivoluzionarie, dubbi scientifici e una domanda cruciale: siamo pronti a curarci seguendo l’orologio del nostro organismo?